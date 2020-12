Pas d'accusation d'agression sexuelle contre le maire de Saint-Sébastien

Aucune accusation criminelle d'agression sexuelle ou de voies de fait avec lésions ne sera déposée contre le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a pris sa décision quelques heures seulement après la médiatisation de l'enquête en cours à ce sujet.

Ce matin, la procureure de la Couronne a appelé la présumée victime, Maggy Dupuis, pour lui annoncer que le dossier n'irait pas de l'avant. Elle ne l'a jamais rencontrée.

La résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu avait porté plainte cet été, disant que Martin Thibert l'avait agressée sexuellement puis étranglée, le 4 juin dernier. Ils entretenaient alors une relation intime consentante, relation extraconjugale dans le cas du maire, de son propre aveu.

La présumée victime était en pleurs et sous le choc après avoir reçu la nouvelle. La mère de famille dit vivre depuis plusieurs mois avec les répercussions physiques et psychologiques de cet événement.

« On m'a dit que ce n'était pas qu'ils ne croyaient pas mon histoire ou que les gestes n'avaient pas été posés, c'est juste que si on déclare un procès, on est toujours dans le concept du hors de tout doute raisonnable, et qu'à cette étape-ci, on ne pouvait pas aller à procès et se dire que c'était une cause gagnée d'avance. Ce serait ma parole contre la sienne. [...] Ça me fâche énormément, ça me déçoit, je ne peux pas croire qu'en 2020 encore, on porte plainte contre un homme [et que ça n'aboutit pas] malgré les preuves, les photos, les textos, on a vraiment un gros travail à faire. »

- Maggy Dupuis