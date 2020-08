Pas de convention sous pression pour l'APTS en Montérégie

La tournée des l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé s'arrête à Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy et Beloeil aujourd'hui en vue de leur future convention collective. La négociation amorcée depuis mars dernier piétine et le syndicat campe ses demandes.

En Montérégie, l'APTS regroupe 10 00 membres qui offrent des soins et des services à la population. Du nombre, la présidente nationale croient que certains coprs d'emplois ont carrément été oubliés en terme de reconnaissance, en pleine pandémie.

Il y a entre autres des professionnels de la DPJ, des psychologues et salariés en centre jeunesse qui, selon le syndicat, n'ont pas pleine reconnaissance.

Ils ont entre autres manifesté devant l'Hôpital Honoré-Mercier ce matin

Avec la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, la surcharge de travail, le manque de formation sont les principaux enjeux et sont davantage mis en relief.

La présidente nationale Andrée Poirier demande aussi la pleine reconnaissance de certaines professions selon les catégories d'emplois

Pas question d'accepter des offres précipitées même si la négociation a débuté en mars dernier.

Andrée Poirier croit aussi que l'on a carrément oublié des professionnels en pandémie.

«Nous sentons la mobilisation des membres de la Montérégie, les négociations sont en cours. C'est une négociation différente: on nous propose des offres globales rapides en raison de la COVID-19 mais il faut corriger les iniquités sur des enjeux qui ne sont pas nouveau. Des techniciens en radiodioagnostic font des 16 heures de 3 à 4 fois par période de paie, on ne peut pas régler ca vite avec une petite augmentation qui tient compte de l'inflation. La pénurie de personnel, la charge de travail, ce n'est pas nouveau et ca ne date pas du début de la pandémie. Il faut pondérer cette charge de travail et il faut s'asseoir pour reconnaître des professionnels qui ne sont pas reconnus comme des radiologistes et autres travailleurs. On entend toujours parler des mêmes alors que d'autres professionnels sont dans l'ombre» Andrée Poirier, présidente nationale APTS

Des enjeux ciblés en Montérégie

Selon Andrée Poirier, en Montérégie, il y a un enjeu important avec l'accueil psychosocial pour les gens qui vivent diverses problématiques que l'on veut centraliser sur une ligne téléphonique plutôt que ce que l'accueil régulier qui se faisait traditionnellement en CLSC.

Dans la région il y a aussi l'épineux dossier de la rétention de la main d'oeuvre au sein de la DPJ qui pose tout un défi.

Mme Poirier croit aussi que quelques arrétés ministériels du gouvernement minent les relations de travail et que les travailleurs doivent être consultés plutôt que de devoir assumer les décisions.

La solution envisagée? Des comités paritaires avec les directions de CISSS et les exécutifs.

«C'est beaucoup dans l'utilisation des arrêtés ministériels qu'on utilise comme prétexte pour exercer des changements et c'est cela qui ne fonctionne pas chez nos membres. Nous invitons les PDG des CISSS à s'asseoir avec nous, au sein de comités paritaires puisque ca nuit à la santé pyschologique de nos membres mais c'est aussi la qualité des soins qui écope, depuis trop longtemps. C'est une main tendue pour travailler en comités paritaires» Andrée Poirier, présidente nationale APTS

Andrée Poirier-La présidente nationale de l'APTS Andrée Poirier discute avec des professionnels de la santé en Montérégie