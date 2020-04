Pas de pénurie d'oeufs à prévoir selon Nutri-Oeuf de Saint-Hyacinthe

Nutri-Oeuf à Saint-Hyacinthe est formel: il ne manquera pas d'oeufs dans les supermarchés même si certaines images sur les médias sociaux montrent des étalages dégarnis en ce temps de pandémie.

Si des citoyens craignaient devoir manquer de lait, de pain, d'oeufs et de certains produits alimentaires, il semble que la pénurie ne soit pas une option envisagée dans l'industrie avicole, même après quelques semaines en pandémie.

Nutri-Oeuf compte 2 usines de transformation à Saint-Lambert-de-Lauzon et Saint-Hyacinthe.

Depuis 1987, l'entreprise est considérée comme le leader de la classification d'oeufs au Québec, le regroupement de producteurs détient aussi une certification Biologique Canada.

Selon Serge Lefebvre, président de Nutri-Oeuf et lui-même producteur à Saint-Ours en Montérégie, la demande est en hausse depuis le 23 mars.

Par contre, un défi de mise en marché se pose: les oeufs qui étaient destinés à l'hôtellerie et en restauration sont généralement de calibre moyen et l'on risque d'en retrouver davantage sur les tablettes.

Même chose pour les oeufs bios.

Il n'est pas exclu non plus que les prix augmentent mais en fonction du nombre d'oeufs par contenant. Pas d'augmentation de production non plus en vue.

Serge Lefebvre assure qu'il y a 5 millions de poules pondeuses en production quotidienne actuellement au Québec et n'entrevoit aucune ombre au tableau.

«Il y a une certaine pression sur les épiceries et oui, la demande pour les oeufs est en hausse. Il y a eu beaucoup d'achats et des étalages vides en début de crise mais la situation se rétablit. Pour nous, le plus grand défi est de redéployer ces oeufs de calibre moyen vers les supermarchés. C'est pour cela que vous trouverez davantage d'oeufs calibres moyen dans des emballages de 30 oeufs. Il peut arriver que la livraison puisse se faire attendre du distributeur mais les producteurs d'oeufs produisent à plein, notamment en Montérégie. » Serge Lefebvre, président Nutri-Oeuf

Quant aux travailleurs de l'industrie, ils sont protégés et tant les fermes avicoles que les entreprises de classification d'oeufs doivent respecter les plus hauts standards en hygiène et salubrité.

Nutrigroupe est d'ailleurs à la recherche de main d'oeuvre pour la classification des oeufs pour cet été et cherchent activement plusieurs travailleurs à Saint-Hyacinthe.