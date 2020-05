Pas de rampe de skateboard pour David Gaudet à Beloeil

Des jeunes de Beloeil devront se résigner à ne pas utiliser la rampe de planche à roulettes que leur père a construit derrière leur maison.

Le conseil municipal a rendu sa décision hier : la rampe est interdite.

Le citoyen en question, David Gaudet espérait que la ville puisse assouplir certains règlements, comme celui qui interdit la construction d’une rampe de planche à roulettes.

Les restrictions en vigueur quant aux rassemblements et la fermeture du skate-parc de l'endroit ont amené le père à construire ce module pour faire bouger ses jeunes.

Il avait déjà mentionné qu'il souhaitait que la rampe ne soit utilisée que 2 heures par jour, pour atténuer le bruit, mais encore là, il semble que ca accrochait dans le voisinage.

Or, selon la conseillère du district 2 à Beloeil Renée Trudel, le processus pour amender un règlement est long et il y avait un certain nombre de plaintes.

Par ailleurs, si cette autorisation avait été donnée, elle ouvrait la porte à d'autres demandes et récriminations citoyennes.

La conseillère municipale du district 2 Renée Trudel explique.

«On nous demandait une permission spéciale pour la COVID-19, il avait accepté des accommodements pour les heures et il avait de bons arguments. Par contre, quand on parle de restriction sur la durée, c’est difficile à appliquer à l’ensemble de la Ville, dans une situation très temporaire. Est-ce que l’on ne crée pas un préjudice et que l’on ne s’expose pas à de nombreuses plaintes de citoyens? Avec le déconfinement graduel, il y a des espaces asphaltés qui permettent la pratique du sport même si nous ne permettons pas l'accès aux modules de jeu. Par rapport au temps qu’il reste au confinement, on imagine que les parcs de ce genre pourront bientôt rouvrir» Renée Trudel, conseillère district 2

Selon Renée Trudel, il aurait aussi été difficile d’envoyer un inspecteur à chaque fois qu’une plainte de bruit aurait été acheminée. Elle espère maintenant que les restrictions gouvernementales quant à ce genre d'activités ne soient pas trop longues, pour permettre aux jeunes de pratiquer leur sport préféré.