Pas de REM vers Saint-Jean et Chambly: les élus veulent des justifications

La décision est vive dans le milieu johannais et en Montérégie alors que le cabinet du ministre des Transports François Bonnardel ne recommande pas la poursuite du projet de train électrique du REM vers Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly. Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu Alain Laplante demande à son tour un groupe de travail soit formé sur la question.

C'est la firme CDPQ Infra qui était chargée d'examiner la faisabilité d'un tel projet, sur plus de 22 kilomètres supplémentaires en Montérégie.

Initialement, Québec examinait la possibilité que cette antenne se rende jusque dans le secteur de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu, en empruntant principalement l’axe de l’autoroute 10

Or, selon La Presse, le cabinet de M. Bonnardel a signifié que la Caisse de dépôt ne recommande pas la poursuite du projet puisqu'il n'est pas viable. Il semble aussi que le REM n'offrirait aucun gain de temps par rapport au parcours en autobus.

En contrepartie, Québec ajoutera plutôt une voie réservée aux autobus, dans les deux directions, pour limiter le trafic sur l'autoroute 10 entre l'autoroute 30 et la 35.

Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu Alain Laplante dénonce l'absence de consultations avec la Caisse de dépôt et demande la formation d'un groupe de travail.

«Nous sommes très très déçus à Saint-Jean-sur-Richelieu: on ne propose aucune solution autre que «l'auto solo» alors que c'était une promesse du gouvernement de 2018. Personne n'a été consulté à la Ville de Saint-Jean pour expliquer la décision, nous avons des professionnels et des élus qui étaient disponibles. N'oublions pas qu'il n'y a pas que la rentabilité à considérer dans un grand projet comme celui-là: nous sommes à l'ère des changements climatiques. Cette décision vient démontrer les limites de la Caisse de dépôt dans son mandat. De notre côté, nous demandons un groupe de travail mais aussi, que la Caisse vienne nous rencontrer avec des prévisions à long terme» Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

Chambly veut aussi plus de précisions sur la décision

Selon la mairesse de Chambly Alexandra Labbé, le secteur compose aussi avec une problématique de circulation et croit qu'il faut faire plus. Elle demande donc au gouvernement de voir les données économiques conduisant à cette décision.

«Nous ne nous attendions pas à une telle conclusion, je suis décue mais nous allons nous retrousser les manches pour trouver des solutions à nos problèmes de congestion qui sont importants. Pour les Chamblyens, il y a des problématiques qui débordent de l'axe de la 30 et la 35: il y a la 112 où il faudra se pencher sur la fluidité de la circulation. Nous avons lancé un fonds pour une vaste étude de circulation en 2021. Chose certaine, nous ne nous contenterons pas d'un «non» sans des chiffres et des données de la part du gouvernement». Alexandra Labbé, mairesse de Chambly

Les premiers transports du REM entre Brossard et la gare Centrale débuteront l'an prochain et la première phase prévoit plutôt 26 stations au total et 67 kilomètres de train électrique. .

Pourtant, on se souviendra qu'en campagne électorale, le prolongement du REM était dans les cartons avec une possibilité de trois nouvelles antennes.

Le milieu économique veut se faire entendre

La Chambre de commerce et de l'Industrie du Haut-Richelieu est particulièrement déçue de cette annonce et entend faire valoir certains arguments au gouvernement.

D'ici les prochaines années, Nex Dev Développement économique et plusieurs partenaires du milieu souhaitent d'ailleurs développer une zone d'innovation en sécurité publique dans le Haut-Richelieu qui pourrait générer des milliers d'emplois.

Le directeur de la Chambre Michel Milot.