Pas de saison d'hockey mineur à Saint-Hyacinthe et Beloeil en 2021

La liste des associations de hockey mineur de la Montérégie qui annulent la présente saison d'hockey s'allonge avec l'ajout de l'Association du Hockey mineur de Saint-Hyacinthe (hier) et celle de Beloeil, vendredi.

La même décision a été prise au Comité des Jeunes Riverains, dans la Vallée-du-Richelieu, qui dessert les villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Charles-sur-Richelieu et McMasterville.

D'autres associations attendent toutefois d'autres annonces de la ministre du Sport Isabelle Charest avant d'annoncer leurs couleurs.

Boucherville, Brossard, Sainte-Julie avaient déjà annoncé la suspension de la présente saison, il y a plusieurs semaines. Le nombre d'inscriptions, l'incertitude quant au pallier d'alerte maximale expliquent ces décisions, alors que chacune des associations remboursent les parents.

Les programmes de hoceky réguliers de hockey mineur prennent généralement fin en avril et Hockey Québec continue de faire des représentations auprès du gouvernement pour une reprise des activités.

Voilà que dans les dernières heures, l’Association du Hockey mineur de Saint-Hyacinthe annoncait la fin à la saison 2020-2021.

Le conseil d'administration estime que «le temps qu’exigerait le remaniement des équipes dans chacune des divisions pour évoluer à l’interne ne laisserait qu’une mince possibilité de jouer au cours des semaines restantes».

L’Association Hockey Mineur de Beloeil met aussi fin officiellement à la saison de hockey 2020-2021 en raison des mesures sanitaires.

Au courant de la prochaine semaine l'Association prendra certaines dispositions pour le paiement électronique afin de pouvoir émettre les remboursements.

Une version écourtée de la saison 2021?

La Ligue de hockey mineur de Saint-Jean-sur-Richelieu se donne jusqu'au 22 février pour voir si une reprise est possible.

Du côté de Hockey Bas-Richelieu, le conseil d’administration de l’association garde une porte grande ouverte même si cela n'était permis qu’en mars ou avril.

À Longueuil, le conseil d’administration de l'Association Les Sieurs a décidé pour le moment de ne pas annuler la saison 2020-21.

L'association des Sieurs de Longueuil annonce toutefois la création d'une nouvelle ligue 3 contre 3 printanière.

La nouvelle ligue permettra aux enfants de retrouver la forme et d'apprécier encore plus le hockey et des inscriptions sont en cours.

Les dates de début et de fin restent à déterminer selon les prochaines recommandations de la Santé publique, possiblement de avril à juin.