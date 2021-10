Passer une fête d'Halloween en toute sécurité

Dimanche soir, sorcières, princesses, fantômes et petits monstres vont envahir les rues. Pour s'assurer que la fête de l'Halloween se passe sans anicroche, certaines règles de sécurité sont à respecter.

Si des policiers seront plus nombreux pour bien encadrer la collecte de bonbons, chacun doit suivre quelques consignes:

Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher. Porter un déguisement aux couleurs claires et/ou des bandes fluorescentes pour être bien visible. Petite astuce : les colliers fluorescents sont parfaits et en plus, les enfants les adorent! Garder en main une lampe de poche allumée pour voir et être vu. Se déplacer en groupes avec un adulte responsable et rester à l'extérieur de la maison. Pour les plus vieux, informez les parents du trajet et de l'heure de retour. Ne pas porter de masque, choisir plutôt un maquillage. Parcourir un seul côté de la rue à la fois. Traverser aux intersections et respecter les feux de circulation. Ne pas parler ni monter dans un véhicule sans la permission d'un adulte responsable. Éviter de manger des friandises lors de votre trajet, ils doivent être vérifiés par un parent.

Notez bien que la Santé publique interdit les rassemblements de plus de 10 personnes à l'intérieur. Les enfants ne doivent pas entrer dans les maisons et doivent s'abstenir de chanter ou de crier devant les personnes qui donnent les bonbons.

Par ailleurs, vous voulez passer l’Halloween avec vos enfants, mais vous vous sentez mal de ne pas distribuer de bonbons? Vous pouvez laisser votre plat sur le seuil de votre porte avec un petit message invitant les enfants à se choisir quelques friandises. Sinon, vous pouvez les amener avec vous et les distribuer aux enfants que vous croiserez lors de votre cueillette.

Il est toujours bon de planifier vos déplacement pour éviter que vos enfants se fatiguent rapidement d'avoir marché inutilement. Marcher aussi au lieu de courir et pour les plus jeunes, pensez avoir une poussette ou une brouette avec une couverture s'il fait froid. Ce sera plus agréable pour tous.

Et traîner un gros sac pour transvider les bonbons au fur et à mesure, ce sera moins lourd pour les petits bras!

Citrouilles bleues

Ne soyez pas surpris de voir des citrouilles bleues parmi les tradionnelles de couleur orange.

C'est une initiative de plus en plus populaire qui s'adresse aux enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) pour leur faire vivre une fête sans stress. Elle sert aussi à conscientiser les passants à leur réalité.