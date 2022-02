Pélican International et Costco ont des projets majeurs à Varennes

Trois projets économiques majeurs qui auront un impact sur l'emploi sont en voie de se concrétiser à Varennes. Pélican International prévoit construire un entrepôt pour produire des embarcations de pagaie de 25 millions dans le Novoparc et Costco agrandit de 1 million de pieds carrés son entrepôt pour gérer la croissance du commerce en ligne.

Tous ces investissements arrivent en plein 350e anniversaire de la municipalité, qui connait un fort essor industriel.

Depuis l'annonce en 2018, il semble que les affaires sont bonnes pour Costco: tout juste à côté du centre de distribution sera érigé un bâtiment de plus de 1 million de pieds carrés, en raison de la demande accrue pour le commerce en ligne. Plusieurs emplois devraient être créés.

Pour ce faire, Costco a acheté un terrain de plus de 2 millions de pieds carrés au cout de 11,1 millions de dollars.

On ignore cependant l'échéancier pour sa mise en service.

De très bonnes nouvelles pour le maire Martin Damphousse.

« En plus du redéveloppement des anciens terrains de Pétromont que nous avons acquis, le Novoparc et le secteur du boulevard Lionel-Boulet sont en forte croissance. Je pense au Groupe Robert qui construit actuellement un entrepôt automatisé ultramoderne et aux usines de fabrication d’hydrogène vert qui s’érigent en matière d’énergie propre»

Martin Damphousse, maire de Varennes