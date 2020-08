Pelletée de terre pour la phase III de parachèvement de l'autoroute 35

La phase III des travaux de parachèvement de l'autoroute 35, de Saint-Sébastien à Saint-Armand en Montérégie, est officiellement lancée. Le chantier s'étendra sur trois ans entre la route 133, à Saint-Sébastien, et l'intersection de la route 133, du chemin Champlain et du chemin du Moulin, à Saint-Armand.

Les travaux préparatoires ont débuté le 14 août dernier pour ce projet tant attendu. Le tronçon d'autoroute de 8,9 kilomètres à construire sera réalisé en deux lots, d'abord jusqu'à Pike River puis ensuite jusqu'à Saint-Armand.

Il y aura d'abord la construction d'un pont d'étagement au-dessus de la route 202 et la construction d'un pont au-dessus de la rivière aux Brochets, à Pike River. Puis suivront la construction d'un échangeur à la jonction de l'autoroute 35, du chemin Champlain et de la route 133, à Saint-Armand, et la construction d'un carrefour giratoire à l'intersection de la route 133 et des chemins Champlain et du Moulin.

Devant la grogne de citoyens et les préoccupations des agriculteurs notamment, Québec a modifié le tracé initial de 2011. Le ministre des Transports, François Bonnardel, qui était sur place pour la pelletée de terre officielle, croit avoir été à l'écoute et a indiqué qu'il était important pour lui de rassurer les citoyens quant à l'environnement, notamment.

« Les emprises passent maintenant de 90 mètres à 75 mètres, donc c'est un 15 mètres additionnels que les agriculteurs vont pouvoir garder. La rivière aux Brochets, on n'aura pas de piliers dans la rivière comme telle. On va avoir un tirant d'air qui sera de 5 mètres. Un plan de compensation aussi pour la perte de milieux humides, pour s'assurer encore une fois qu'on aura fait le moins de dommages possible. » - François Bonnardel, ministre des Transports

Audrey Folliot, Bell Média. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a présenté le schéma des travaux de la phase III de l'autoroute 35.

Le maire de Saint-Sébastien se réjouit de cette annonce, même s'il y a certains inconvénients. Martin Thibert espère notamment être dédommagé pour les impacts du chantier.

« Le fait qu'on va détourner le transport et le transport lourd surtout, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est des dizaines de morts au cours des 40 dernières années, la route 133. C'est sûr que nos commerçants, il y a moins de gens qui passent, c'est une perte de terres agricoles, c'est un enjeu. Mais je pense qu'il faut peser le pour et le contre et avoir une certaine balance. » - Martin Thibert, maire de Saint-Sébastien

Audrey Folliot, Bell Média. Le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, se réjouit du projet, qui a plus de points positifs que négatifs.

Quant au projet d'échangeur à Saint-Alexandre, attendu depuis plusieurs années et qui était prévu au projet de loi 61, ce n'est pas pour tout de suite. Il est retourné à la programmation régionale, annoncée chaque année pour les deux années suivantes.

Lien vers les États-Unis d'ici 2025

La phase III lancée aujourd'hui est une étape de plus vers la finalisation de l'autoroute 35, un lien économique important de près de 500 km entre Montréal et Boston. Actuellement, l'autoroute 35 se termine en cul-de-sac à l'intersection de la route 133.

Les travaux de 223 millions de dollars de la phase III devraient être terminés à temps pour permettre une mise en service en 2023. L'appel d'offres pour le second lot est prévu au printemps prochain. Le fédéral investit 82 millions de dollars pour cette phase.

La phase IV entre Saint-Armand et la frontière américaine est catégorisée comme étant «en planification» au Plan québécois des infrastructures 2020-2030. Le gouvernement fédéral a déjà promis d'y investir 13 millions de dollars.

D'ici 2025, après la phase 4, il sera possible pour les automobilistes d'emprunter l'autoroute de la Vallée-des-Forts de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à la frontière américaine. Cette concrétisation est très attendue par la communauté d'affaires, notamment.