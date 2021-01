PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE: Tremcar relance son école de soudage en usine

L'entreprise johannaise Tremcar relance son école de soudage en usine après un an et demi de pause, en collaboration avec le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières et Services Québec. Cette quatrième cohorte du programme emploi-études débutera en mars.

L'idée s'est imposée dans un contexte où l'entreprise est en croissance malgré la pandémie et manque elle-même de soudeurs. Tremcar a donc décidé de prendre à nouveau le taureau par les cornes.

« On est en recrutement présentement, ce pour quoi on repart notre formation en soudage. Les DEP actuellement, malheureusement, ne sont pas en mesure de combler tous nos besoins, donc on tente d'être autonomes dans notre situation, » explique la directrice des Ressources humaines, Karine Senécal.

L'entreprise recherche une vingtaine de candidats pour le programme rémunéré de quatre mois en soudage, qui débutera en mars. Les participants apprendront les rouages du métier et de la fabrication de remorques-citernes en acier inoxydable et en aluminium, dans lesquelles Tremcar se spécialise et qui servent pour le transport de produits alimentaires et de produits chimiques et autres.

La formation sera offerte à ses usines de Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Césaire.

« C'est un modèle qui est accéléré, adapté aux besoins de l'entreprise au niveau technique et de courte durée. Plusieurs personnes ne s'offriraient pas nécessairement la possibilité de retourner aux études compte tenu qu'ils ont tous des obligations familiales ou autres. Est-ce qu'on parle d'un nouveau défi, une réorientation de carrière? Je pense que c'est un beau projet de réorientation dans le contexte où on est actuellement. » - Karine Senécal, directrice des Ressources humaines chez Tremcar.

Le programme de 40 heures par semaine comprend 40 % de théorie et 60 % de pratique. La rémunération horaire est autour de 17,82 $ le temps de la formation.

Une fois le programme complété, les candidats recevront une attestation d'études professionnelles reconnue et seront embauchés pour deux ans chez Tremcar. Tous les détails se retrouvent sur le site web de l'entreprise, où il est aussi possible de s'inscrire.

L'entreprise cherche aussi à pourvoir des postes de journaliers, d'ouvriers, de magasinier et de dessinateur concepteur à l'occasion. Tremcar a été fondée en 1962 et emploie plus de 600 personnes au Canada et aux États-Unis.