Pépinière Brown ferme après plus de 30 ans à Saint-Jean-sur-Richelieu

Pépinière Brown fermera ses portes dans les prochaines semaines dans le secteur Saint-Athanase, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les propriétaires depuis 33 ans, la famille Bissonnette, avaient envie de profiter de leurs prochains étés… et se sont réorienté dans la production de cannabis médical.



L'entreprise horticole familiale est en grande vente de fermeture depuis la semaine dernière et devrait mettre la clé dans la porte quelque part en octobre ou au début novembre, selon le succès de la liquidation.

Après 30 ans à se consacrer à ce travail exigeant 7 jours sur 7 tous les étés, les propriétaires avaient envie de passer à autre chose. L’entreprise était toujours rentable, mais l’idée de se lancer dans un nouveau projet avec des horaires plus stables a germé dans la tête des Bissonnette.

Copropriétaire depuis 2009 avec son frère, Josée Bissonnette, reconnait en entrevue que ç'a été une décision difficile.

« On réfléchit depuis déjà quelques temps. Le milieu de l’horticulture est un milieu saisonnier, c’est très difficile, il y a beaucoup de hauts et de bas et c’est très difficile physiquement. On a décidé que cette année serait notre dernière saison. Mon père a pris sa retraite, nous, on a de jeunes enfants qu’on veut prioriser, passer du temps avec eux l’été et avoir un peu de vacances. »

- Josée Bissonnette