Perquisitions en lien avec le meurtre de Roland Duguay

Pas moins de 16 perquisitions ont été menées vendredi matin en lien avec le meurtre de Roland Duguay, survenu il y a quatre ans au pied du Mont-Saint-Hilaire. La Sûreté du Québec s'est rendue dans des résidences principalement de Montréal et Québec, mais aussi en Montérégie, Estrie et Mauricie.

Plus tôt cette semaine, les allées et venues de véhicules avaient été reconstituées par les enquêteurs afin de valider plusieurs éléments de preuve récupérés jusqu'ici. Il s'agissait d'une Chrysler Intrepid, une Volkswagen Jetta, une Chrysler 300 et une Mitsubishi Lancer. Cette démarche a mené à la série de perquisitions.

Le corps de l'homme de 54 ans, sévèrement battu, avait été découvert dans un boisé près de l'intersection des chemins Rouillard et Authier le 29 juillet 2017.

La police refuse de confirmer les liens possibles de cette affaire avec l'assassinat de Frédéric Fournier avancés par La Presse. Le résident de Granby, apparemment sans histoire, aurait aussi été battu à mort dans un endroit isolé en 2018, à Sainte-Julie.

Roland Duguay avait des antécédents judiciaires et aurait eu des liens avec le crime organisé.

Toute information peut être transmise à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.