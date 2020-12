PHOTOS: Le refuge animalier Proanima ouvre à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le nouveau refuge pour animaux de Proanima, à Saint-Jean-sur-Richelieu, a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui, au bout du prolongement de la rue Pierre-Caisse. Les travaux de construction du projet de 1,8 million de dollars auront duré six mois.

L'organisme offre divers services, notamment l'accueil de chats et de chiens perdus, abandonnés ou errants, le micropuçage et la gestion des médailles. Les citoyens à faibles revenus peuvent également y faire stériliser leur animal à moindre coût.

Tout se fait sur rendez-vous, même l'adoption d'un nouveau compagnon, dont les premières étapes sont virtuelles en raison de la pandémie. L'adoption a d'ailleurs été très populaire depuis mars, alors que les abandons ont été moins nombreux.

L'organisme fait également de la sensibilisation sur le bien-être animal auprès de chaque nouveau propriétaire, de l'éducation et de la prévention des morsures.

« On veut que les gens n'adoptent pas sur un coup de tête, mais qu'ils réalisent ce que ça implique en termes de soins, mais aussi en termes de coûts, de s'occuper d'un animal. On comprend, et on n'est pas dans le jugement quand les gens doivent abandonner, mais c'est sûr qu'à la base, quand ils se préparent à adopter un animal pour la première fois, on veut qu'ils s'assurent d'avoir toutes les informations pour bien y avoir réfléchi. » - Anny Kirouac, directrice générale de Proanima

Le refuge peut accueillir environ 35 chats et une douzaine de chiens au maximum à la fois. L'objectif est toutefois de les garder le moins longtemps possible.

La plupart des chats sont adoptés dans un délai allant de 24 heures à quelques semaines, selon leur âge, leur race et leur couleur, entre autres. Les chatons sont ceux qui partent le plus vite. Le directeur général adjoint de la Ville, Daniel Dubois, est le premier à avoir adopté un chaton ce matin, qui se joindra au chat qu'il possède déjà. Il est tombé en amour avec le félin en quelques minutes à peine!

Un refuge au goût du jour

Le nouveau bâtiment respecte les plus hauts standards en matière de qualité et de biosécurité. Le but est d'assurer la protection des animaux, leur bien-être et de limiter toute transmission de maladies.

L'hôtel pour animaux, comme l'appelle Mme Kirouac, compte deux chatteries et deux chenils insonorisés, qu'elle voit comme des condos et des suites. Le refuge possède aussi une salle multifonctionnelle, où les employés peuvent faire l'évaluation de la dangerosité des chiens, leur faire faire des exercices ou rencontrer de nouveaux propriétaires. Il y a également une clinique pour des soins et deux grandes cours extérieures clôturées près d'un champ pour les chiens.

Audrey Folliot, Bell Média. Une des deux chatteries du refuge.





Audrey Folliot, Bell Média. Une des «suites» pour chien dans le chenil du refuge. L'animal peut circuler d'un côté à l'autre ou se reculer s'il a peur grâce à la porte de transfert au centre.

Audrey Folliot, Bell Média. La technicienne en santé animale, Annabelle Laplante, dans la salle clinique du refuge.





Audrey Folliot, Bell Média. Les deux grandes cours clôturées à l'arrière du refuge Proanima sont près d'un champ, où les dérangements liés au bruit seront limités.

Cinq nouveaux employés, dont quatre sont Johannais et un de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, se sont joints à l'équipe pour cette nouvelle succursale. Trois vétérinaires à plein temps et sept techniciennes en santé animale feront la navette entre les refuges de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Boucherville.

Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, était de l'inauguration et se réjouit de l'arrivée de Proanima. Un service de navette était offert quotidiennement depuis près de deux ans, mais ce sera maintenant davantage un service de proximité.

« Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la onzième plus grande ville au Québec. Ce n'est pas normal que notre Ville n'eût pas de refuge. En 2019, le conseil municipal a signé une entente de 10 ans avec l'organisme Proanima pour mettre en place à Saint-Jean-sur-Richelieu ce magnifique refuge pour la gestion animalière sur notre territoire. » - Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

Audrey Folliot, Bell Média. Le directeur général par intérim de la Ville, Stéphane Beaudin, la conseillère Christiane Marcoux, le maire Alain Laplante, la conseillère Maryline Charbonneau, et la directrice générale de Proanima, Anny Kirouac, coupent le ruban lors de l'inauguration officielle.

Peu d'euthanasies

L'an dernier, le refuge de Boucherville a accueilli 5 400 animaux, dont environ 30 % provenaient de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'organisme peut faire des euthanasies d'urgence, mais l'évite autant que possible.

La directrice générale de Proanima, Anny Kirouac, se réjouit de pouvoir faire une différence.

« Chez Proanima, on est très fiers de dire qu'on sauve un minimum de 90 % des animaux qu'on reçoit, ce qui est considéré selon les standards de l'industrie, comme étant ce qu'on appelle communément un "no kill". On sauve tous les animaux qui ne sont ni trop dangereux ni trop malades pour être sauvés. » - Anny Kirouac

Le nouveau bâtiment a suffisamment de capacité pour accueillir tous les animaux errants, perdus ou abandonnés des municipalités participantes de la MRC du Haut-Richelieu. Mme Kirouac espère éventuellement conclure des ententes de gestion animalière avec l'ensemble des villes du territoire.

Une petite boutique de nourriture sert à amasser des profits pour le refuge. Des bénévoles pourront s'impliquer, mais les procédures restent à finaliser. Des partenariats sont aussi en voie d'être élaborés avec des animaleries pour les adoptions.

Audrey Folliot, Bell Média. Ces chatons, stérilisés, vermifugés, vaccinés et micropucés, sont prêts pour adoption. Ils devraient trouver une famille rapidement.