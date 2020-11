Place au défilé du père Noël illuminé à Saint-Basile-le-Grand

Le traditionnel défilé du père Noël aura lieu comme à l'habitude cette année à Saint-Basile-le-Grand. La Ville tenait à l'organiser malgré la pandémie de COVID-19 pour permettre à petits et grands de vivre la magie des fêtes de façon sécuritaire, en ces temps plus difficiles.

Saint-Basile-le-Grand est une des rares villes à ne pas avoir mis une croix sur l'événement, dont la formule a été revisitée afin d'être sécuritaire pour tous.

Une édition entièrement illuminée en mettra plein la vue cette année, alors que pour la première fois, le défilé débutera à la tombée du jour, le samedi 5 décembre.

Le père Noël, la fée des étoiles et les lutins seront évidemment de la partie avec Basilou, la mascotte municipale. L'organisation promet aussi des chars allégoriques éblouissants, des personnages féériques, ainsi que des danseurs, musiciens et jongleurs.

« Cet événement festif mettra en avant-plan la magie du temps des fêtes et permettra à nos citoyennes et citoyens de s’amuser au passage des différents tableaux animés. La pandémie est toujours bien présente, mais cet événement nous permettra de nous évader et de profiter d’un moment féerique qui nous fera du bien à tous. » - Yves Lessard, maire (par voie de communiqué)

En chemin, les lutins du père Noël récolteront les lettres des enfants. Un papier à lettres a même été créé pour l'occasion et est disponible sur le site web de la Ville. Ceux qui le veulent peuvent aussi transmettre leur message au personnage légendaire en remplissant un formulaire web d'ici au 14 décembre.

Deux parcours prévus

Le cortège sillonnera les rues de la ville tout en musique en suivant deux circuits distincts de 45 minutes, dans les quartiers du parc de Montpellier et de l'école de la Chanterelle. Un premier départ est prévu à 18 h au centre communautaire Lise-B.-Boisvert et un second, à 19 h 30, à proximité de l’aréna Jean-Rougeau.

Gracieuseté. Le défilé illuminé de Saint-Basile-le-Grand suivra deux parcours distincts.

Les citoyens sont invités à décorer leur maison et à l'observer de chez eux. Ceux qui n'habitent pas sur le parcours et qui doivent se déplacer pourront le faire. Toutefois, il leur sera interdit de suivre le défilé ou de s'approcher à moins de deux mètres des personnages. Ils devront rester en famille en respectant les règles sanitaires, idéalement en s'installant à un endroit précis à distance des autres pour le regarder. Les policiers seront d'ailleurs plus présents pour surveiller le tout.

Enfin, le stationnement sera interdit le 5 décembre prochain entre 13h et 21h sur les rues qui composent le parcours du défilé. Les entraves et fermetures de rue suivront le cortège et seront de courte durée. Tous les détails du défilé se trouvent sur le site web de la Ville.

Défilés annulés à plusieurs endroits

À Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe, les comités organisateurs ont annulé leurs défilés pour 2020, jugeant que leurs événements pouvaient engendrer de potentiels rassemblements et ainsi mener à une transmission accrue de la COVID-19. La décision a été prise il y a déjà plusieurs semaines dans les deux cas.

Ils s'inquiétaient également d'une baisse de participation des commanditaires vu le contexte économique difficile, sans compter le fait qu'ils auraient dû se passer de nombreux bénévoles, essentiels au bon déroulement de l'activité.