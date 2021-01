Plaidoyer du sénateur Boisvenu pour une vraie réforme de l'aide aux victimes

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu a bon espoir de changements structurants pour aider les victimes d'actes criminels, avec le projet de loi 84 du ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette.

Celui dont la fille Julie a été assassinée en 2002 en Estrie a présenté un mémoire lors des consultations particulières, la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Pierre-Hugues Boisvenu milite pour donner une voix aux victimes d'actes criminels depuis ce temps.

Il salue d'abord la bonification proposée par le PL-84, en ce qui concerne l'élargissement de l'offre de prestations et l'inclusion d'un plus grand nombre de victimes. Toutefois, à son avis, une vraie réforme passe par quatre prérequis au niveau des rapports entre l'État et les victimes d'actes criminels.

Le sénateur Boisvenu demande notamment la création d'une Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels, comme cela existe en Ontario.

« L'avantage, c'est que lorsque les victimes contestent les décisions du gouvernement, elles n'ont pas à se diriger vers le Tribunal administratif, qui est très complexe, très difficile, mais c'est la Commission qui réviserait ses propres décisions. Les élus étaient ouverts [lors de la présentation de mon mémoire] et même les partis d'opposition trouvaient cela intéressant. » - Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur

Il réclame aussi la régionalisation des services d’aide, l'intégration des structures pour favoriser le principe du guichet unique, ainsi qu'une Charte québécoise des droits des victimes d'actes criminels.

« Le personnel de l'IVAC est centralisé à Montréal. Qu'une victime soit en Abitibi, en Gaspésie ou au Lac-Saint-Jean, elle ne traite que par téléphone avec le fonctionnaire responsable et ça, pour moi, en 2021, ça n'a aucun sens que les victimes n'aient pas des services humanisés, personnalisés et en personne. JE dis, régionalisez ça et créez en région un guichet unique chez les CAVACS [Centres d'aide aux victimes d'actes criminels] qui existent dans toutes les régions du Québec. » - Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur

Selon le sénateur, ces différentes mesures ne coûteraient pas plus cher à l'État. Le Québec dépense au-delà de 100 millions de dollars par année en aide aux victimes, mais cette somme est mal dépensée, à son avis.

Pierre-Hugues Boisvenu n'est pas le seul à militer pour une réforme du programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). La famille de Daphné Huard-Boudreault, assassinée il y a presque quatre ans par son ex-conjoint à Mont-Saint-Hilaire en Montérégie, s'était aussi battue. Son père, sa belle-mère et sa mère ont finalement été reconnus comme victimes pouvant être indemnisées, en juin 2020.

👏👇Une clinique juridique pour les victimes d'actes criminels!



Je salue ce projet d’envergure - @UMontreal offrira dorénavant des services juridiques aux victimes d’actes criminels, relativement à leurs droits dans le système de justice pénal. https://t.co/0gaXVYaEoB — Sénateur Boisvenu (@SenatBoisvenu) January 27, 2021

Plus d'efforts en santé mentale demandés

Parallèlement, Pierre-Hugues Boisvenu aimerait que davantage soit fait en santé mentale auprès des criminels incarcérés au Canada, afin de faire diminuer, à terme, la criminalité.

Selon ses chiffres, 50 % des femmes incarcérées au Canada souffrent de problèmes de santé mentale, et presque 40 % des hommes. Chacune d'entre elles coûte environ 200 000 $ à l'État par année, des coûts qui pourraient être coupés en quatre s'ils étaient pris en charge dans des centres d'hébergement contrôlés.

« Il y a un projet très intéressant qui existe au Canada, At home/ Chez soi, qui fait en sorte qu'on offre aux gens qui souffrent de troubles de santé mentale de l'hébergement, du suivi médical, surtout on travaille beaucoup sur leur hygiène sociale et physique. On a abaissé la récidive de 90 %. » - Pierre-Hugues Boisvenu

Le sénateur multiplie les représentations ces derniers temps dans plusieurs dossiers touchants les criminels au pays. Il s'est notamment récemment opposé au changement de nom des criminels reconnus coupables de crimes violents, comme a pu le faire le meurtrier de Shanna Poissant, tuée en 2005 à Hemmingford, en Montérégie.

Il déposera également en mars prochain un projet de loi privé pour réduire la violence familiale et les meurtres au Canada.