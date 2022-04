Plan de relance du centre-ville de Saint-Jean

Saint-Jean aura du soutien pour relancer son centre-ville grâce à près d'un million de dollars sur le budget total de 25 M$ du gouvernement du Québec, dédié à l'ensemble des municipalités de la province.

Le but est de la rendre festive à l'année avec de nouveaux aménagements et des évènements pour augmenter l'achalandage, autant des travailleurs que des touristes, en plus d'aider les entreprises et rendre les locaux vacants attrayants.

Le plan comprend plusieurs initiatives, dont l'amélioration des installations du Marché public du Vieux-Saint-Jean et la révision du concept du Marché de Noël, l'ajout de mobiliers permanents en bordure de la rivière Richelieu ainsi que des campagnes de promotion pour stimuler l'achat local.

«Cette subvention ne pourrait mieux tomber alors que la revitalisation du centre-ville est toujours en cours et s’inscrit directement dans notre désir d’encourager l’achat local. Le réaménagement de la Place publique aura d’ailleurs lieu l’an prochain, et d’ici là, nous continuons d’embellir le Vieux-Saint-Jean à l’année grâce aux espaces éphémères, en plus du retour de nos grands évènements. Nos marchands se voient donc offrir du soutien afin de leur permettre de proposer à notre population des commerces diversifiés et en santé. Toute notre communauté en sort gagnante.» Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

Investissements

Depuis 2012, 40 M$ ont été investis, souvent avec du financement alternatif pour éviter d'augmenter le compte de taxes des Johanais, pour créer un quartier animé.

La Ville prévoit injecter quelque 30 M$ supplémentaires au cours des 5 ou 6 prochaines années afin de transformer l'écosystème commercial pour qu'il devienne distinctif.

La pandémie a eu un impact sur la fréquentation du centre-ville, non seulement parce qu'il a été déserté à cause du télétravail, mais aussi parce que des habitudes ont été perdues avec les confinements successifs et les nombreuses fermetures.