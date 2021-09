Plastiques Évolupak inaugure sa nouvelle usine de 10 M$

Une deuxième usine d'emballages recyclés de Plastiques Évolupak est maintenant en activité à Saint-Jean-sur-Richelieu.

L'entreprise qui se spécialise dans les contenants notamment pour les champignons, laitues et biscuits, a doublé sa capacité de production grâce à des investissements de plus de 10 M$ avec la participation du gouvernement du Québec.

Les chaînes de montage ont aussi été modernisées pour intégrer l'automatisation et le contrôle informatique pour être à l'ère 4.0. La direction souhaite ainsi devenir un chef de file de l'industrie verte innovante.

«La matière première que l'usine utilise présentement est issue de la post-industrialisation, donc des résidus industriels, mais là où on s'en va, c'est la post-consommation. Ce qu'on met dans le bac sera transformé pour qu'il puisse retourner dans le bac bleu [...] On ne détruira plus, à terme, le plastique qu'on utilise, la fameuse bouteille d'eau. Et quand on sera équipé pour la récupérer convenablement, l'usine de Saint-Jean pourra la transformer en d'autres produits. On ne fera pas comme dans les années 1980 avec les tapis en caoutchouc, on va plutôt faire de nouvelles barquettes.»

Louis Lemieux, député de Saint-Jean