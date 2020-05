Plateformes virtuelles pour favoriser l'achat local dans Brome-Missisquoi

La MRC de Brome-Missisquoi lance officiellement deux nouvelles plateformes en ligne pour stimuler l'achat local. C'est une initiative réalisée en partenariat avec le Centre local de développement, le Groupe Olix et la Chambre de commerce, qui représente des investissements d'environ 30 000 $.

La première plateforme, jachetebromemissisquoi.com, est un centre d'achat virtuel qui regroupe déjà 259 commerces locaux et entreprises de divers secteurs de la MRC, incluant ceux de Bromont, déjà inscrits sur la plateforme jachetebromont.com lancée récemment. Une trentaine offrent l'achat de produits à même le site.

La moitié des commerçants inscrits avaient déjà une plateforme transactionnelle, mais plusieurs autres ont pu ou peuvent s'en créer une à peu de frais avec la plateforme Shopify. Il est encore possible pour les commerçants intéressés de s'inscrire, pour y créer une boutique ou simplement y être référencés.

« C'est important d'être visible sur le web, on est toujours sur Internet en train de vérifier des choses. Il y a huit catégories possibles pour filtrer notre recherche, il y a la restauration, le commerce de détail, les artistes et artisans, les services professionnels, etc. C'est également possible de trier notre recherche par municipalité. À maturité, on rêve d'avoir de 400 à 500 entreprises sur le web et on n'est plus très loin. » - Robert Desmarais, directeur général de la MRC de Brome-Missisquoi

Un répertoire du garde-manger local

La seconde plateforme est un répertoire numérique de l'alimentation, qui regroupe déjà une quarantaine d'entreprises et de producteurs. Une section exclusive à la MRC de Brome-Missisquoi a été créée à même le portail Maturin.ca. Les producteurs inscrits ont déjà réalisé plus de 20 000 $ de transactions depuis mars, la preuve que les citoyens cherchent à manger local.

L'accent est mis sur la qualité des produits, mais aussi sur la relation avec le producteur et son histoire, afin que l'acheteur puisse associer les produits aux investissements faits dans la région.

« Il ne faut pas abandonner. Vendre en ligne, c'est difficile. Il faut vraiment avoir quelque chose qui vienne chercher les consommateurs, il faut vraiment avoir un petit plus pour faire en sorte qu'ils vont venir en ligne, et dans la région, nos produits sont juste plus, plus, plus! » - Jonathan Bélanger, président et cofondateur de Maturin

Une vaste campagne de promotion de l'achat local sera également lancée dans les prochaines semaines auprès des résidents.

Le préfet de la MRC et maire de Farnham, Patrick Melchior, croit que les citoyens ont déjà bien pris répondu à l'appel depuis le début de la pandémie. Les plateformes permettront à tous de découvrir davantage les commerces locaux.

« Les mesures de confinement qu'on a eu ont nécessairement et durement touché nos commerces et il est clair qu'on se devait d'agir pour appuyer nos commerces locaux. Brome-Missisquoi, c'est une région riche à ce niveau-là, alors les citoyens ont très bien répondu à l'appel de l'achat local et je pense qu'ils vont continuer. Lorsque vous achetez local, vous achetez une relation aussi et ça, c'est important. » - Patrick Melchior, préfet

MRC de Brome-Missisquoi. Une vaste campagne de promotion sera lancée sous peu pour promouvoir davantage l'achat local.