Plus d'argent en 2020 pour la réussite scolaire en Montérégie

L'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire de la Montérégie reçoit un financement bonifié du gouvernement pour favoriser la réussite éducative.

Pour 2020-2021, le budget octroyé par le gouvernement est de 2,13M$ et l'Instance investira 1,5 millions dans des projets de réussite scolaire sur le terrain.

Il s'agit d'une aide qui est la bienvenue avec la COVID-19 qui a chamboulé les pratiques éducatives, que l'on parle de l'enseignement qui ne se fait pas toujours en présentiel en zone rouge, de l'isolement de certains jeunes en pandémie et de la collaboration des parents qui sont confinés.

Ca passe entre autres par des projets de mise en valeur de la lecture notamment en Montérégie avec différents partenaires du communautaire, du monde de l'éducation, des entreprises et du monde la santé.

Son rôle est d'ailleurs de soutenir des projets rassembleurs en éducation en Montérégie, améliorer et harmoniser les connaissances, les pratiques et les projets en lien avec la persévérance scolaire. Et surtout, améliorer le taux de diplomation dans la région.

L'organisme agit également sur les déterminants de la réussite scolaire comme les facteurs personnels, familiaux et scolaires.

«La Montérégie va de l’avant avec des projets porteurs et l’IRCM souhaite mobiliser l’ensemble des partenaires afin d’oeuvrer tous ensemble pour promouvoir la persévérance scolaire, la réussite éducative et la mise en valeur de la lecture. En ces temps plus incertains, il est d’autant plus important de soutenir les jeunes dans leur parcours éducatif et les encourager à obtenir un diplôme qualifiant». Chantal Denis, directrice générale de l'IRCM.



Un appel de projets est d'ailleurs en cours et se terminera le 5 février 2021.

On estime que cette aide permettra de favoriser une meilleure concertation entre les différents acteurs en éducation, santé et dans le domaine municipal.