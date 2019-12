Plus de barrages policiers contre l'alcool au volant pour les Fêtes

Qui dit temps des Fêtes et partys de bureau, dit saison des barrages policiers partout au Québec. La nuit dernière, 360 conducteurs ont d'ailleurs été contrôlés à la sortie du quartier DIX30 de Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal.

Six d'entre eux ont échoué le test et deux conducteurs ont refusé de souffler, ce qui signifie qu'ils feront face à des accusations criminelles. L'opération était menée conjointement par le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) et la Sûreté du Québec.

Depuis un an, les policiers ont plus de pouvoir pour sécuriser nos routes.

« Auparavant, vous arriviez sur un barrage, vous vous faisiez intercepter, le policier devait accumuler certains soupçons, comme par exemple avoir les yeux rouges, une odeur d'alcool, avant de vous ordonner de souffler dans un appareil de détection. Maintenant, le Code criminel permet aux policiers, sans motif, de procéder. » - Capitaine Paul Leduc, responsable de la Sécurité routière à la Sûreté du Québec

Ce barrage marquait le lancement de l'opération nationale concertée visant la conduite avec les capacités affaiblies, dont le slogan cette année est « Vous sortez, nous aussi ». Elle se déroule jusqu'au 2 janvier. La Sûreté du Québec et des corps policiers municipaux ont mené des opérations à divers endroits hier soir.

Malgré l'annonce de cette présence policière plus importante chaque année, 960 personnes ont été arrêtées lors de l'opération nationale concertée de 2018. 19 personnes ont aussi perdu la vie à cause de conducteurs aux capacités affaiblies seulement pendant les Fêtes.