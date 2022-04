Plusieurs spectacles annulés au Centre des arts Juliette-Lassonde

Le Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe est forcé d'annuler des spectacles. Une éclosion de cas de COVID à l'interne entraîne la fermeture de la salle pour au moins une semaine.

Plusieurs membres de l’équipe technique ont testé positif au cours des derniers jours. La direction a donc décidé de protéger le reste du personnel du Centre des arts ainsi que les équipes de tournée des artistes.

Plusieurs spectacles seront donc reportés:

Olivier Martineau (9 avril) : mercredi 8 juin, 20 h

Undercover - Legends of rock (14 avril) : mercredi 15 juin, à 20 h

Roch Voisine (15 avril) : dimanche 15 janvier 2023, 19 h

Pour une histoire d’un soir (16 avril) : samedi 24 septembre, 20 h

Pour une histoire d’un soir (17 avril) : samedi 24 septembre, 16 h

«Nous sommes sincèrement désolés de la situation et avons bien entendu évalué toutes les possibilités avant de procéder à l’annulation. En raison du contexte de pénurie de main-d’oeuvre, nous n’avons pas les effectifs nécessaires pour assurer la portion technique des événements des prochains jours. Nous espérons de tout coeur que les techniciens et techniciennes se rétablissent rapidement et leur souhaitons tout le repos nécessaire. Nous avons déjà hâte de retrouver les artistes et les spectateurs.»

Jean-Sylvain Bourdelais, directeur général et artistique