Plusieurs urgences débordent en cette période des Fêtes

Évitez l'urgence si vous êtes malades aujourd'hui. Les taux d'occupation se sont améliorés, mais sont encore élevés ce matin dans le Grand Montréal, les Laurentides, Lanaudière, en Montérégie et en Outaouais.

À Montréal, à 9h30, ça dépassait le 100 % au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, à l'Hôpital général du Lakeshore, à l'Hôpital général Juif, à l'Hôpital Royal Victoria, et à l'Hôpital général de Montréal, notamment. Aux deux hôpitaux pédiatriques si jamais vous avez un enfant malade, ça déborde au CHU Sainte-Justine. En Montérégie, c'est dans le rouge surtout à l'Hôpital du Suroît, toujours très sollicité dans l'attente du nouvel Hôpital Vaudreuil-Soulanges.

Président du Conseil pour la protection des malades depuis 20 ans, Paul Brunet se désole de la congestion récurrente des urgences pendant les Fêtes. Il estime qu'il y a des lacunes de gouvernance et des décisions qui sont mal prises.

« On a instauré les cliniques pour la grippe pendant le temps des Fêtes, on a, semble-t-il, enregistré un nombre record de patients auprès d'un médecin de famille, on a nos GMF qu'on a financés à coût de millions, on a les supercliniques du docteur Barrette. Êtes-vous en train de me dire que tout cela ne marche pas pendant le temps des Fêtes? Est-ce qu'on s'est fait avoir dans toutes ces alternatives? Est-ce qu'elles sont ouvertes durant le temps des Fêtes? » - Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

Paul Brunet estime que les vacances des médecins devraient être plus étalées afin de permettre à toute la population de recevoir des services de santé adéquats pendant les Fêtes, pas juste quand ça fait l'affaire des soignants. Le président du Conseil pour la protection des malades se désole qu'il soit possible d'aller se chercher un café et de mettre de l'essence aisément le 25 décembre, mais pas d'être soigné convenablement.

On vous suggère d'appeler Info-Santé au 811 avant de vous rendre à l'urgence pour un cas moins grave et de prioriser les cliniques hivernales lorsque possible. Pour connaître les taux d'occupation de l'urgence près de chez vous, consultez le site web d'Index-Santé.