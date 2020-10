PNEUS D'HIVER: les garagistes déjà débordés en Montérégie

C'est déjà la folie dans les garages de la Montérégie pour la pose de pneus d'hiver, même si nous ne sommes qu'à la mi-octobre. Le téléphone ne dérougit pas chez les garagistes, qui peinent par endroit à répondre à la demande.

Les pneus d'hiver sont obligatoires à compter du 1er décembre au Québec depuis l'hiver dernier.

Au Garage G Lajoie, à Richelieu, le calendrier est déjà complet pour octobre et pour une bonne partie du mois de novembre.

Le propriétaire Martin Bazinet estime que la fermeture de la frontière canado-américaine y est pour quelque chose.

« Cette année, on a les personnes qui ne vont pas de l'autre côté, en Floride et tout ça. Il y en a beaucoup plus qu'on croit. La semaine passée, c'était au moins deux ou trois téléphones par jour de monde qui n'ont jamais mis de pneus d'hiver, qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas les dates. Il faut compenser avec tous ceux-là en surplus. [...] On réussit à passer des gens entre deux, le personnel prend les bouchées doubles. Certains ont des rendez-vous la première semaine de décembre, ça ne leur dérange pas de passer la date. »

- Martin Bazinet, propriétaire du Garage G Lajoie