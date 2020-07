Poissons morts dans la baie Missisquoi: la cause reste inconnue

On risque de ne jamais connaître la cause de la mort de centaines de poissons retrouvés sur les berges de la baie Missisquoi dans les secteurs de Philipsburg et Venise-en-Québec, à la mi-juin. Les forts vents qui soufflaient du sud expliquaient notamment leur présence dans le secteur, mais pas ce qui les a tués.

Le ministère de la Faune a capturé des spécimens vivants, qui ont été acheminés au Centre Québécois sur la Santé des Animaux Sauvages pour nécropsie.

Celles-ci se poursuivent et le rapport final est attendu à la fin du mois, mais jusqu'à présent, les données préliminaires n'ont pas identifié de cause des décès, selon la réponse par courriel que nous a fournie le ministère.

« Toutefois, lors de nos pêches, nous avons capturé un nombre important de gaspareaux et de barets dans la baie qui sont deux espèces pélagiques, donc qui se retrouvent en pleine eau. Or, aucune de ces deux espèces n'a été retrouvée lors de cet épisode de mortalité. Il est donc possible de penser que la mortalité a eu lieu en cours d'eau ou dans des herbiers peu profonds, deux types de milieux qui sont fréquentés par les espèces que nous avons observées sur les berges de la baie lors de nos visites. »



- Catherine Ippersiel, porte-parole du ministère de la Faune

Vu l'état de décomposition déjà avancée des perchaudes et crapet-soleil lors de la visite du ministère, il n'a pas été possible d'analyser ces derniers. Les poissons doivent être presque morts ou morts depuis peu pour être testés.

D'autres poissons morts depuis plusieurs jours ont été trouvés la semaine suivante, mais aucun autre épisode de mortalité n'a été observé depuis dans le secteur.

Autant de poissons morts ont été retrouvés du côté américain, le secteur étant près de la frontière, mais le ministère a consulté ses homologues aux États-Unis et là non plus, les experts n'ont pas d'explications.

Le ministère de la Faune n'a donc pas de raisons de restreindre la pêche ou la consommation de poissons non crus dans le secteur. Il ne prévoit pas non plus retourner faire des analyses plus poussées sur les lieux puisque les mortalités remontent à près d'un mois.