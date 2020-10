Pôle plein air et Musée de l'histoire verront le jour à Chambly

On connait maintenant les projets gagnants du tout premier budget participatif de Chambly. Ils ont été dévoilés hier soir au début de la séance du conseil municipal, diffusée sur YouTube. Une cérémonie avec les finalistes était prévue, mais elle a été annulée en raison des nouvelles consignes sanitaires, vu que Chambly est en zone rouge.

Sur le site de l'ancienne Maison Boileau, c'est le Jardin Boileau: entre le passé et le présent, idée de Karine Boulanger, qui y sera érigé. Il s'agit d'un jardin urbain écologique moderne, en souvenir la famille Boileau. Le tracé des allées suivrait le pourtour de l'ancienne maison et il y aura des panneaux explicatifs, notamment. Il rappellera le passé rural de la Ville et sensibilisera les visiteurs à des enjeux environnementaux actuels.

Dans la catégorie parc-nature Fonrouge, les citoyens ont choisi le Pôle plein air de Chambly proposé par Paul-Étienne Roy, qui comprendra notamment un sentier multifonctionnel quatre saisons et permettra la tenue d'activités familiales en plein air. La conservation de la nature en place sera au coeur du projet.

Enfin, au centre-ville, l'ancienne bibliothèque sera réaménagée pour devenir un Musée de l'histoire de Chambly. L'idée de Daniel Auclair vise a transformer le bâtiment pour également y créer un espace avec des oeuvres d'artisans locaux.

La mairesse de Chambly, Alexandra Labbé, se réjouit que les citoyens aient été impliqués du début à la fin.

« Des fois, on a nous, comme élus, un peu une idée de ce que les citoyens souhaitent, mais d'avoir vraiment été tester la température de l'eau et voir ce qui en ressort, c'est vraiment très intéressant. C'était une belle qualité de projets qui avaient été soumis en partant, donc on ne pouvait pas vraiment être déçus des choix des citoyens. [...] Ça tombe en plein dans notre période de préparation budgétaire. On va commencer à faire la planification, donc on va pouvoir assez rapidement annoncer les échéanciers et comment on va procéder. On vise la réalisation en 2021 d'au moins un ou deux des projets participatifs. » - Alexandra Labbé, mairesse

Plus de 1000 personnes ont pris part au vote populaire dans les dernières semaines. Au total, 37 projets avaient été soumis et neuf étaient finalistes après analyse d'un comité de sélection citoyen.

Chaque projet disposera initialement d'une enveloppe de 100 000 $ pour voir le jour.

La mairesse Alexandra Labbé souhaite impliquer encore plus les citoyens dans les démarches et les décisions municipales dans les prochaines années, par souci de transparence et d'ouverture.