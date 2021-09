Pôle santé à Saint-Hyacinthe: les citoyens seront consultés

Les citoyens inquiets qui vivent en périphérie de la Place Blanchet, à Saint-Hyacinthe, seront consultés lors des deux premières semaines d'octobre par les promoteurs du projet Viva Santé.

Groupe Trigone souhaite y établir un pôle santé de 115 M$, tout près de l'Hôpital Honoré-Mercier.

Certains se montrent inquiets en lien avec la densification du quartier, les enjeux de circulation sur ces rues résidentielles et la volumétrie des bâtiments.

Il risque aussi d'y avoir des locataires résidentiels et commerciaux qui voudront se relocaliser, c'est pourquoi l'entreprise a envoyé des invitations par courrier pour joindre le voisinage.

«La plupart des commerçants souhaitent pouvoir être relocalisés dans Viva Santé. C’est également notre souhait afin de favoriser l’essor des gens d’affaires déjà implantés à Saint-Hyacinthe.» Stéphanie Cocozza et Christian Faubert, promoteurs

Les séances publiques permettront de rencontrer les gens, de présenter les plans préliminaires dans le quadrilatère du boulevard Laframboise et des rues Blanchet et Turcot.

En terme d'ampleur, il faut dire que le projet représente plus qu'une clinique multidisciplinaire de santé: il y aura également un centre d’hébergement de soins de courte et longue durée, des logements abordables et des condos qui seront adjacents.

La présentation du projet préliminaire est accessible au www.vivasantesth.com. Voici la vidéo du projet préliminaire.