Pont Champlain: Déconstruction au-dessus du fleuve dès cet été

Le démantèlement de la structure centrale du «vieux» pont Champlain va s'amorcer cet été. D'ici là, le consortium Nouvel Horizon Saint-Laurent (NHSL) poursuit les travaux sur les sections d'approche du côté de L'Île-des-Soeurs. Neuf travées ont été déconstruites jusqu'à maintenant, alors qu'une centaine d'éléments serviront à la recherche et développement ainsi qu'au réemploi.

Les éléments de signalisation, les lampadaires ainsi que les treillis modulaires, qui avaient été ajoutés pour solidifier et rendre plus sécuritaire la structure en fin de vie, sont à être retirés. Les grues, les barges et tous les équipements maritimes s'installent en prévision du début des travaux, à la fin juin.

Le retrait du tablier, qui constitue plus de 65% du projet, s'effectuera à l'aide d'un système de plateformes où seront fixées six tours de levage. Installées sur des barges grandes comme deux patinoires, elles peuvent supporter jusqu'à 4 800 tonnes.

Ainsi, une dizaine de travées devraient être récupérées d'ici la fin de l'année, ainsi que les piles et semelles. Il faudra attendre janvier pour le démantèlement de la structure d'acier, alors que la Voie maritime sera fermée.

Ce qui sera récupéré:

250 000 tonnes de béton

25 000 tonnes d’acier

12 000 tonnes d’asphalte

Jusqu'à 200 travailleurs seront nécessaires sur cet important chantier.

L’ancien pont Champlain a été mis hors service le 28 juin 2019, soit 57 ans jour pour jour après son inauguration. Le nouveau pont Samuel-De Champlain, qui relie Brossard et Montréal avait quant à lui été ouvert une semaine plus tôt.

Impacts

Comme la majorité des travaux seront réalisés au milieu du fleuve pour les deux prochaines années, la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI), le gestionnaire du pont, estime que l'impact sur les résidents avoisinants sera limité. De plus, seule une vingtaine de camions seront nécessaires chaque jour pour transporter les matériaux. Ils devront suivre des tracés prédéterminés.

La poussière et le bruit sont contrôlés, notamment par des postes de mesure comme des sonomètres qui fournissent des données en temps réel. La qualité de l'eau est aussi étroitement surveillée. Une seule plainte a été enregistrée depuis le début du chantier, il y a neuf mois.

Côté environnement, afin de compenser la construction des jetées sur les rives de chaque côté du fleuve, deux corridors migratoires pour les poissons ont été aménagés, Le premier se trouve aux abords de L'Île-des-Soeurs alors qu'une plaine inondable sur le lac Saint-Pierre, à Saint-Ignace-de-Loyola, a été créée.

Dans le but de recycler quelque 400 pièces d'acier, un concours a été ouvert aux citoyens et organismes pour donner une nouvelle vocations aux éléments acquis à un prix symbolique. Un projet architectural, artistique ou écologique doit être soumis en ligne avant le 31 mai.

Autres travaux

PJCCI entend investir un total de 230 M$ pour la prochaine année afin d'entretenir ses différentes installations. Des entraves majeures sont à prévoir entre juin et septembre.

Pont Jacques-Cartier - 69 M$

Pont Honoré-Merci - 33 M$

Autoroute Bonaventure - 15 M$

Le chantier pour la déconstruction du pont Champlain coûtera quant à lui 108 M$ cette année, pour un total de 400 M$. L'échéancier, soit une fin des travaux en 2024, ainsi que le budget sont maintenus pour l'instant.