Pornographie: l'ex-paramédic maskoutain Eric Tremblay acquitté

L'ex-paramédic et chauffeur d'autobus de la région maskoutaine Eric Tremblay, 41 ans, est acquitté sur toute la ligne dans un dossier de pornographie juvénile et leurre informatique à Sorel Tracy. Par contre, l'homme n'est pas tiré complètement d'affaire puisqu'il fait face à deux chefs d'agressions sur deux mineurs en 2001 et 2008 à Saint-Hyacinthe, dans une toute autre affaire.

Les 2 procès auront lieu en octobre prochain et novembre, selon Le Courrier de Saint-Hyacinthe.

En 2019, le jeune homme mineur aurait envoyé des photos sans que Tremblay ne sollicite et selon la preuve en cour, le jeune homme avait des échanges consensuels de textos depuis quelque temps avec l'ex-chauffeur.

La poursuite tentait de faire valoir que le jeune homme est une victime fragile, en quête de son identité sexuelle et que les photos n'ont pas été obtenues dans le cadre d'une activité légale, puisqu'il n'avait même pas 18 ans.

Le juge Marc-Nicolas Foucault a donc expliqué que la défense «d'exception pour usage personnel» s'appliquait, remettant toutefois en question le comportement de l'homme qui avait envoyé une photo de lui, torse nu.

Le juge en arrive au constat que les agissements de l'accusé ne font pas en sorte de «criminaliser» ses fautes.

Deux autres procès

L'homme n'en a toutefois pas terminé avec la justice alors qu'il est en attente de 2 autres procès à Saint-Hyacinthe.

En 2008, Eric Tremblay aurait agressé un mineur de 15 ans et l'aurait incité à le toucher

Une autre accusation d'agression sexuelle a été déposée en lien avec une présumée victime de 13 ans, pour des faits reprochés en 2001.

Tremblay oeuvrait pour la Compagnie de transport maskoutaine et donnait des cours de conduite à Saint-Hyacinthe.