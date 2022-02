Portrait olympique: la patineuse de vitesse Danaé Blais

Alors que son compatriote Charles Hamelin sera porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Beijing, demain, Danaé Blais se prépare à vivre sa première expérience olympique.

L'athlète de 22 ans de Châteauguay a profité des nombreuses retraites dans l'équipe nationale canadienne pour s'y tailler une place. Celle qui visait les Jeux de 2026 a plutôt choisi de se préparer pour ceux de Pékin.

«Je suis vraiment fière et contente, parce que je n’avais jamais eu en tête de me qualifier pour les Jeux de 2022 avant ce cycle olympique. On avait une équipe très expérimentée et ça me semblait inatteignable, il y avait plusieurs filles plus âgées qui performaient mieux que moi! Plusieurs sont parties à la retraite et d’un coup, je me suis retrouvée parmi les meilleures. C’était rendu mon tour et j’ai réalisé que c’était possible.»

Danaé Blais