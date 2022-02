Portrait olympique: le planchiste Max Parrot

Le but du big air est d'impressionner avec des figures alliant acrobaties et haute voltige. On peut s'attendre à être surpris, Max étant reconnu pour repousser constamment les limites avec des figures audacieuses.

Toujours à la recherche de nouvelles manœuvres à ajouter à son répertoire, il a d'ailleurs écrit l’histoire du snowboard à maintes reprises.

En 2013, il a réussi le premier backside triple cork de l’histoire des X Games en slopestyle. L'année suivante, il a réussi des triples sauts consécutifs dans une descente de slopestyle aux X Games, ce que personne n'avait tenté auparavant.

Il a aussi été le premier à exécuter à la perfection un switch quadruple et un switch quadruple underflip.

La carrière de Parrot a été mise sur pause en décembre 2018, après un diagnostic de lymphome de Hodgkin. Au terme de six mois de chimiothérapie, il a repris l'entraînement en vue des X Games de Norvège en août, où il a remporté l'or au big air.

Il a ensuite enfilé les premières places autant en Coupe du monde qu'aux X Games, au big air et en slopestyle.

L'an dernier, Max a participé à ses premiers Championnats du monde de la Fédération internationale de ski (FIS) où il a remporté l’argent au big air, derrière McMorris.

La maladie l'a certainement changé, comme athlète, mais aussi comme personne.

«Avant, je prenais la vie pour acquise, je vivais beaucoup dans le futur. Aujourd’hui, j’apprécie chaque petite chose qui arrive dans ma journée, j’apprécie encore plus ma passion. Je prends aussi plus de temps pour moi et j’ai appris à dire non. Je disais oui à tout le monde avant et j’avais un horaire de fou. Je fais davantage les choses qui me tentent. Je respire plus maintenant.»

Max Parrot