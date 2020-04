Proches aidants dans les CHSLD: pas à n'importe quel prix en Montérégie

Le Regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels salue la proposition du premier ministre François Legault de permettre aux proches aidants de donner un coup de pouce dans les CHSLD mais...pas à n'importe quelles conditions et au prix de mettre en péril leur intégrité physique!

Le Regroupement compte actuellement 28 organismes membres et représente plus de 10 500 proches aidants en Montérégie.

On ignore combien ont répondu «présents» mais plusieurs seraient intéressés à donner du temps, on attend des consignes plus complètes du gouvernement.

La proposition faite par le gouvernement, le 14 avril, est à l'effet que les proches aidants devront être testés négatifs à la COVID-19, signer un formulaire de consentement et soutiendront leurs proches selon des critères bien précis.

Par contre, aux yeux du Regroupement, bien des questions subsistent malgré cet élan d'ouverture du gouvernement et «ce grand besoin de bras».

Comment vont-ils encadrer les proches aidants pour ne pas qu’ils se mettent à risque de contamination ou encore qu’ils contaminent les autres?

A-t-on pensé à un soutien psychologique pour les proches aidants qui iront en CHSLD?

Bien sûr, la situation en code rouge de quelques résidences pour aînés de la Montérégie et le degré élevé de contagion freinent les ardeurs de certains proches aidants qui demandent un meilleur encadrement.

Pour Gabrielle Patenaude, directrice, il semble que l'annonce d'une Politique nationale de soutien aux proches aidants est une reconnaissance du gouvernement mais...pourquoi avoir attendu une situation explosive dans certains CHSLD pour suppléer à des besoins criants?

«C'est une très bonne nouvelle que ces aînés brisent la solitude, qu'ils reçoivent de la visite et c'est un appel bien accueilli par nos membres en Montérégie. Par contre, les proches aidants ont la main sur le coeur: comment on peut s'assurer que le proche aidant n'aide qu'un proche et n'aille pas aider d'autres voisins? Est-ce qu'ils auront droit à un soutien psychologique, puisque ces personnes pourraient être seules à vivre la situation et vivre un malaise émotionnel lors d'un retour à la normale. Et il y a une pression sur les aidants en raison du manque de personnel mais ils ne sont pas mandatés pour accomplir certains actes. Il y aura des directives strictes. Ca ne s'appliquera pas aux résidences intermédiaires et aux résidences privées. Il faudra aussi gérer les tests à la COVID-19 des proches aidants et nous ne savons pas de quelle façon ca se fera»

Gabrielle Patenaude, directrice ROMAN Regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels