Projet de 17M$: le centre mère-enfant de l'Hôpital Pierre Boucher modernisé

Bonne nouvelle pour les mères de la région: les travaux de modernisation du centre mère-enfant de l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil débutent aujourd'hui. Chaque année, près de 3000 bébés naissent à l’Hôpital Pierre-Boucher.

L'Hôpital-Pierre Boucher a le mandat régional d'accueillir les futures mamans pour les accouchements à 32 semaines de grossesse et moins, ainsi que celui de la prise en charge des prématurés.

C'est un investissement attendu de la population de 17 millions de dollars alors que le 3e étage de l’hôpital sera complètement réaménagé et dédié aux services d’obstétrique et de néonatalogie.

La Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher s'engage à investir 1,5 millions de dollars dans le projet.

Les professionnels pourront mieux accueillir les mères et les nouveaux nés, pour des accouchements à 32 semaines de grossesse.

Plus de superficie et plus de confort

La première phase inclura 10 chambres pour un total de 16 lits. Pour le confort des parents, chaque chambre aura des fauteuils-lits, des fauteuils inclinables .

Au sein de centre, on comptera aussi une grande zone pour les familles avec cuisinette et salle et une salle de réveil de deux lits.

Finalement, en obstétrique, il est prévu de réaménager la salle de césarienne pour un espace plus grand.