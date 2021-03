Projet de 838 logements de 200 M$ à Saint-Basile-le-Grand

Un important développement immobilier de 200 millions de dollars pourrait voir le jour à Saint-Basile-le-Grand (Saint-Basile-sur-le-Parc) du promoteur immobilier Groupe Messier, Savard et Associés mais il pourrait être soumis à une demande d'approbation référendaire.

La période de consultation par écrit est terminée dans ce dossier et la Ville doit maintenant répondre aux interrogations des citoyens, de vive voix, au conseil avant de donner son feu vert.

Il n'est pas exclu qu'un référendum soit nécessaire pour aller de l'avant.

Le groupe Messier, Savard et Associés veut «requalifier» une partie du centre commercial « Maison Éthier », sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. On veut y intégrer une aire TOD (Transit-Oriented Development), soit un aménagement urbain de haute densité permettant aux personnes d’avoir accès au transport collectif à distance de marche ou de vélo.

Si tout va bien, la démolition devrait survenir en 2021 et les travaux de réaménagements seraient prévus en 2022 pour se conclure en 2024.

Le projet consiste à ajouter 4 immeubles résidentiels avec 838 logements ainsi qu'un parc public. La partie avant du centre commercial sera conservée et un immeuble commercial sera ajouté près du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

Le maire Yves Lessard fonde beaucoup d'espoir sur ce projet qui profitera aux citoyens avec un parc de 100 000 pieds carrés et qui préservera la vue sur le mont Saint-Bruno.

«Nos décisions sont toujours prises dans le plus grand intérêt de nos citoyens. Plusieurs recommandations ont été soumises au promoteur afin que ce projet puisse répondre aux besoins actuels et futurs des Grandbasilois. Le projet permettra de diversifier le type d’habitations sur le territoire, offrira davantage d’infrastructures récréatives, réduira considérablement les îlots de chaleur et permettra à nos enfants et nos petits-enfants d’accéder à la propriété»

Le maire de Saint-Basile-le-Grand Yves Lessard