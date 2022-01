Projet de crématorium à Saint-Bruno: la Ville rencontre les citoyens

D'abord contesté par des citoyens qui craignaient des odeurs et une augmentation de la circulation, un projet de vaste crématorium refait surface à Saint-Bruno et cette fois, le plan du bâtiment projeté par la Coopérative funéraire du Grand Montréal est présenté à la population.

En février 2020, le promoteur, la Coopérative du Grand Montréal a intenté une poursuite de 700 000$ contre la ville en dommages et intérêts, parce qu'elle n'a pu concrétiser son projet, après une volteface du conseil, qui souhaitait obtenir l'acceptabilité sociale.

Selon la Coopérative, la demande est croissante et les installations du boulevard Curé Poirier à Longueuil ne suffisent plus et elle est donc revenue à la charge avec un nouveau projet, qui convient davantage à la règlementation de la Ville.

Un nouvel emplacement plus près de l'autoroute 30 et plus loin des résidences

Le service d'urbanisme et le conseil municipal souhaitent maintenant informer la population à propos du vaste projet de crématorium, qui sera situé dans le parc d'affaires Gérard-Fillion.

La soirée d'information en ligne aura donc lieu le 27 janvier, à 19 h et on pourra voir le bâtiment projeté par la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant ici.