Projet de loi 61: l'UPA craint que le gouvernement néglige l'agriculture

L'UPA Montérégie craint fortement que le futur projet de loi 61 du gouvernement Legault ne mette en péril l'agriculture en Montérégie au détriment de projets d'infrastructures, puisqu'il donnerait des outils au gouvernement de procéder par décrets.

Selon son président Christian Saint-Jacques, il est «aberrant» qu'en 2 ans, 32 municipalités de la Montérégie ont réclamé à la Commission de protection du territoire agricole de dézoner des terres agriocoles pour différents projets immobiliers ou industriels.

Si elle est adoptée intégralement à l'automne, la Loi visant la relance de l’économie du Québec pourrait accélérer plus de 202 projets d'infrastructure et stimuler la construction de toute sorte.

Dans une lettre ouverte, Christian Saint-Jacques demande aux députés caquistes de respecter les compétences de la CPTAQ et du BAPE (Bureau d'audiences publiques en environnement) avant de permettre tout projet puisque déjà de bonnes terres cultivables glissent aux mains de promoteurs.

Selon lui, l'étalement urbain fragilise le garde-manger collectif alors que 35 % de la production agricole du Québec est générée en Montérégie.

Pour le premier vice-président, Jérémie Letellier, la CPTAQ est une instance qu'il faut respecter, tant du côté des villes que du gouvernement

«Souvent, l'exemple nous montre que les villes passent par la Commission de protection du territoire agricole, si elle dit non, elles demandent au gouvernement de procéder à un décret. C'est un énorme manque de vision puisqu'il faut voir l'agriculture sur le long terme: une fois qu'on a construit sur une terre agricole, que l'on y trouve des contaminants, du béton, la terre est perdue à tout jamais. C'est là où le gouvernement doit montrer une certaine ouverture»

À titre d'exemple, l'UPA critique entre autres ouvertement la demande du conseil des maires de la MRC du Haut-Richelieu de «soustraire de la zone agricole un lot de plusieurs hectares pour aménager un parc industriel dans le secteur Saint-Luc de Saint-Jean-sur-Richelieu»

Selon Jérémie Letellier, 1er vice-président de l'UPA Montérégie, le secteur agroalimentaire doit rester une priorité nationale: pas question de faire de compromis au détriment de promoteurs industriels.

«L'exemple de la MRC du Haut-Richelieu est un exemple flagrant: ils ont fait une demande de dézonage, il y a quelques années et plus tard refusée. Tout récemment, les élus se sont «retournés de bord» et demandent par résolution un décret au gouvernement. C'est pitoyable. Est-ce que les élus ont fait ça par désinvolture ou par incompétence? Dans un cas ou l'autre, c'est inacceptable!»

Jérémie Letellier, 1er vice-président UPA Montérégie