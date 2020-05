Projet immobilier de 500M$ à Longueuil: et le logement social?

Avec le déconfinement graduel, la saison des déménagements se prépare et le taux d'inoccupation est particulièrement bas dans plusieurs municipalités de la Montérégie. C'est le cas à Longueuil où le FRAPRU et des organismes locaux demandent à la Ville d'investir dans le logement social.

Les inquiétudes sont grandes à Longueuil, en marge de l'annonce de l'annonce conjointe de Devimco Immobilier et de Longueuil de mettre sur pied un projet immobilier mixte de 4 tours d'habitation dans le nouveau centre-ville au coût de plus de 500 millions de dollars.

Bien qu'il s'agisse du premier projet immobilier de cet ampleur annoncé au Québec en plaine pandémie et qu'il permettra de s'arrimer avec la vision de la Ville du transport au commun, le FRAPRU (Front d'action populaire en réaménagement urbain) se demande toutefois qu'est-ce que Longueuil réserve aux locataires à plus faible revenu.

Cet aspect du logement abordable se retrouve dans le dernier Plan particulier d'urbanisme du futur centre-ville de Longueuil.

Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU croit que le conseil a l'obligation de développer des loyers à prix modiques et abordables.

La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil abonde dans le même sens, surtout dans un contexte de pandémie.

Selon Véronique Laflamme, la Ville doit se doter d'une politique d'inclusion, qui permettrait aussi de protéger des terrains de la spéculation immobilière.

«C'est inconcevable qu'une ville aille de l'avant avec un tel projet et laisse les locataires à faible revenu de côté. Selon nos statistiques, 21 000 ménages dans le Grand Longueuil paient plus de la norme de 30% de leur revenu pour se loger. 9000 consentent plus de la moitié de leur revenu pour se loger. Pourquoi une grande ville comme Longueuil agit ainsi? Nous demandons aux villes de se doter d'une règlement d'inclusion et aussi, qu'elles se dotent de terrains dans des territoires centraux et les conservent pour des projets de logement social. Ce type de politique ne s'adresse pas qu'à Longueuil mais à plusieurs villes de la Montérégie»

Véronique Laflamme, porte-parole FRAPRU