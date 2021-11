Projet Maquereau: bilan des perquisitions à Longueuil

Lors de la vaste opération policière de jeudi qui visait le démantèlement d'un réseau de trafiquants en Montérégie, qui oeuvrait principalement à Longueuil, Varennes ainsi qu'à Laval, d'importantes quantités de drogue et de matériel ont été saisies totalisant environ un demi-million de dollars.

Ainsi, les 13 perquisitions ont permis de mettre la main sur:

1349 g de cocaïne

410 g de hachich

214 g de crac

171 g de marijuana

16 g de champignons magiques

Quelque 7 000 comprimés, notamment de méthamphétamine et de Viagra

Les quelque 150 policiers qui prenaient part au projet Maquereau ont aussi saisi deux armes longues et des munitions, cinq véhicules, tout comme des cellulaires et des balances, ainsi que plus de 76 000$ en argent canadien et 194$ américain.

Neuf individus de 26 à 34 ans ont été visés par cette frappe. Des arrestations pour complot, trafic et possession de stupéfiants, tout comme possession d'arme pourraient être éventuellement effectuées.

L’ensemble de la preuve sera présentée au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui procédera à l'analyse des dossiers.