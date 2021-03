Projet-pilote pour des abeilles en milieu urbain à Beloeil

Beloeil lance pour un projet-pilote pour l'élevage d’abeilles en milieu urbain qui se déroulera du mois de mai à décembre 2021. Des propriétaires sont déjà recherchés pour documenter la Ville sur une éventuelle politique en ce sens, si le projet-pilote est concluant et qu'il reçoit l'acceptabilité sociale.

Selon la porte-parole de la Ville de Beloeil Émilie Trinque, ce sera à raison d'un maximum de 2 ruches puisqu'il y a de l'équipement préalable à se procurer.

Déjà, un peu comme avec l'élevage de poules urbaines, il y a de l'intérêt et des gens se montrent intéressés à participer à la démarche.

Évidemment, le ministère de l'Agriculture du Québec prévoit déjà un cadre réglementaire assez stricte pour posséder des abeilles, notamment de la formation préalable. Selon le MAPAQ, il y aurait un peu plus de 1500 apiculteurs enregistrés à ce moment-ci, au Québec.

Le lieu choisi doit être facile d’accès, pour permettre le transport du matériel et les travaux d’entretien, ensoleillé et protégé du vent.

Il doit être à l’abri des curieux, des animaux et des facteurs de stress (bruit, poussière, etc.) et à proximité d’une source d’eau.

La ruche doit être placée de manière à ce que la trajectoire de vol des abeilles ne gêne pas le voisinage, surélevée par rapport au sol et dirigé vers le sud-est.

A Beloeil, pour l'instant, le projet-pilote s'adresse à des propriétaires de maisons unifamiliales ou jumelées en milieu urbain qui souhaiteraient installer une ruche d’abeilles dans leur cour.

En fonction du projet-pilote, il pourrait y avoir des secteurs prioritaires où l'on pourrait en voir davantage, toujours si l'expérience est concluante.

Acceptabilité sociale

Avant toute inscription en vue du projet, chaque citoyen qui souhaite participer doit impérativement avoir l'accord de ses voisins habitant dans un rayon de 50 mètres.

Les participants retenus auront la responsabilité de se procurer l’équipement nécessaire pour la garde de leurs abeilles.

Des suivis réguliers devront être effectués auprès de la Ville.

L’ouverture des candidatures débute dès maintenant et sera en vigueur jusqu’au 5 avril 2021.

Pour soumettre votre candidature ou pour plus de détails, communiquez avec la coordonnatrice en environnement par courriel à environnement@beloeil.ca ou par téléphone au 450 467-2835, poste 2850.