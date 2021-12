Projet RÉSO: une approche policière innovante à Longueuil

Un nouveau projet de policiers du Réseau d'entraide sociale et organisationnel (RÉSO) est déployé dès aujourd'hui à Longueuil pour limiter le nombre d'appels logés au 911. Quelque 17 agents vont patrouiller en solo dans autant de secteurs à travers les cinq villes de l'agglomération.

La nouvelle approche est axée sur la prévention en amont et la collaboration avec les ressources du milieu. Le but est d'immerger les policiers dans la communauté, de les rendre visibles et disponibles, pour gagner la confiance de la population.

Les personnes vulnérables ou à risque, notammenet celles aux prises avec un enjeu de dépendance, en situation d'itinérance ou victime de violence conjugalem d'agressions sexuelles ou de maltraitance, pourront contacter directement les policiers sur leur cellulaire.

Cette approche, qui vise à travailler en prévention, est unique au Québec.