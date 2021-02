Projet unique dans le Haut-Richelieu pour les entrepreneurs en détresse

Les entrepreneurs et gens d'affaires ne l'ont pas facile en pandémie avec les pertes financières, fermetures et réouvertures et la complexité des programmes gouvernementaux. Heureusement, la Chambre de commerce et d'Industrie du Haut-Richelieu est à l'origine d'une première au Québec: un Programme de soutien psychologique aux entrepreneurs qui se déploie dans les prochaines semaines.

L'enjeu du nombre d'inscriptions n'en est pas un financier confirme le directeur général Michel Milot, qui explique qu'il y avait une demande spécifique pour ce service mais que l'aide actuelle était peut-être mal adaptée au milieu des affaires.

La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et le député de Saint-Jean Louis Lemieux lancent donc un Programme de soutien psychologique aux entrepreneurs .

En s'inscrivant sur le site de la Chambre, de facon confidentielle, un entrepreneur peut se confier à la fois à un ou une travailleuse sociale choisie par la Chambre, à la fois Laura Ducharme ou Bruno Chagnon.

Le travailleur social a un délai de 48 heures pour répondre à la demande de la personne, un peu sous le même principe des travailleurs de rang qui répondent à la détresse des agriculteurs. .

Le programme existe tant que la pandémie perdurera.

L’entrepreneur a accès à cinq consultations gratuite dès maintenant et à du support psychologique. Au besoin, le travailleur social est formé pour référer les personnes ayant des dettes ou problèmes de liquidités vers les bons guichets.

Au-delà des huit (8) séances, l’entrepreneur devra payer les frais des consultations.

Le directeur de la Chambre Michel Milot croit que le programme pourrait faire des petits ailleurs.