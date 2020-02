Prudence sur les routes montérégiennes: plusieurs sorties de route

Alertes/avertissements

15h31 HNE le jeudi 06 février 2020

Avertissement de tempête hivernale en vigueur pour :

secteur de Lacolle

secteur de Saint-Hyacinthe - Acton Vale

secteur de Saint-Jean - Marieville

secteur de Sorel - Yamaska

secteur de Verchères - Beloeil

Un total de 30 à 50 centimètres de neige sont attendus jusqu'à vendredi soir.



La neige s'intensifiera ce soir et persistera toute la journée vendredi.

De plus, de forts vents du secteur nord-est souffleront en rafales jusqu'à 60 kilomètres à l'heure. Ces vents combinés à la neige créeront de la poudrerie sur plusieurs secteurs du sud et du centre du Québec.

Évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte.



Veuillez continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Pour signaler du temps violent, envoyez un courriel à meteoQC@canada.ca ou publiez un gazouillis en utilisant le mot-clic #meteoq