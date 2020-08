Quatre panneaux d'avertissement de poudrerie installés sur l'A-15

Quatre nouveaux panneaux d'avertissement de zone à risque de poudrerie ont été installés à la fin juillet sur l'autoroute 15 Sud, en Montérégie. Pour le maire de La Prairie, c'est un pas dans la bonne direction, mais il en faut plus pour éviter d'autres carambolages comme celui de février dernier.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, avait promis de sécuriser rapidement le tronçon où deux hommes de Saint-Jean-sur-Richelieu sont morts et 29 personnes ont été blessées dans un carambolage monstre, en février dernier. Le vent et la neige avaient alors causé de la poudrerie, qui s'est dressée comme un mur de neige devant les conducteurs.

Les nouveaux panneaux sont situés entre le boulevard Matte à Brossard et la rue Salaberry à La Prairie. Ils s'ajoutent au panneau avec feux clignotants qui se trouvait déjà sur l'autoroute 15 en direction sud. On ignore combien ces installations ont coûté aux contribuables.

Le maire de La Prairie estime que cet affichage supplémentaire est un pas dans la bonne direction. Toutefois, Donat Serres déplore que les panneaux soient situés dans la zone problématique et non en amont, pour permettre aux gens d'éviter le secteur s'ils le souhaitent. Il déplore également que cette portion d'autoroute ne soit toujours pas considérée accidentogène.

« Ç'aurait dû être plus en amont, pour avoir une possibilité de sortie avant. Tu es engagé [sur l'autoroute quand tu vois les panneaux]. Je pense qu'il faut que ce soit significatif et pas juste dans la zone, où on est dedans. Il n'y a pas possibilité de faire de demi-tour à ce moment-là. C'est une route qui se rend aux États-Unis, il y a beaucoup de camionnage et de tourisme normalement, des gens qui ne connaissent pas la route. [...] Le MTQ réitère que cette portion n'est pas considérée comme accidentogène. J'ai un peu de problèmes avec ça alors que nous, on fait une cinquantaine d'interventions par année. » - Donat Serres, maire de La Prairie

Le MTQ indique qu'il était impossible de mettre des panneaux clignotants dans un si court délai, car ceux-ci nécessitent des travaux plus importants, notamment « la mise en place de divers systèmes électrotechniques, de structures de signalisation permanente, d'un branchement électrique et d'un système de détection ».

D'autres actions à venir?

Donat Serres a écrit une lettre au ministre il y a deux semaines et n'a eu aucun retour. Il demande notamment des garanties que les clôtures qui devaient être enlevées le long de la piste cyclable le soient, car elles ont un effet de tremplin pour la poudrerie l'hiver. Ce serait la même chose si un mur était installé, ce qui aurait aussi pour effet de bloquer la vue sur des édifices patrimoniaux de la Ville.

De son côté, le ministère assure étudier toutes les mesures qui pourraient être mises en place dans le bassin de La Prairie pour sécuriser son réseau. Dans un courriel, le conseiller en communications de Transports Québec, Miguel Vizcaino-Dubé, indique toutefois que « l'espace restreint entre la rive, la piste cyclable et l'autoroute limite, à certains endroits, les possibilités d'interventions plus traditionnelles. Par exemple, en considérant l'emprise disponible le long du fleuve, les ouvrages conventionnels de brise-vent ne peuvent être mis en place. »

Certains efforts ont déjà été mis dans le secteur par le passé, souligne le MTQ. Entre 2001 et 2003, l'autoroute a été éloignée du bassin de La Prairie lors de la reconstruction de la chaussée de l'autoroute 15 entre le boulevard Matte et la rue Salaberry.

« Des mesures de contrôle de la neige ont donc pu être mises en place pour la partie située au nord de la passerelle cyclable, » écrit le conseiller en communications de Transports Québec, Miguel Vizcaino-Dubé, dans un courriel. « L'aménagement de buttes avec plantation créant une certaine barrière pour contenir la neige a été possible entre les kilomètres 49 et 48 et des arbres et arbustes ont été plantés aux abords de la sortie de la rue du Quai, au nord de la passerelle, » ajoute-t-il.

Le maire Donat Serres reconnait que les solutions sont minces, mais estime qu'il faut y travailler et espère être consulté. « Il faut qu'il y ait des actions qui soient faites en conséquence d'être certains qu'on protège les gens, » conclut-il.