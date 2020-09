Québec élargira l'autoroute 30 en Montérégie avec des voies réservées

Le ministre des Transports, François Bonnardel annonce le lancement des appels d'offres pour le projet d'élargissement de l'autoroute 30, entre Boucherville et Brossard. C'est un troncon de plus de 20 kilomètres et le ministère aménagera une voie réservée dans chaque direction pour le covoiturage.

Ce projet majeur pour la création de voies réservées fait partie de la liste des 181 projets d'infrastructures que le gouvernement veut accélérer avec son projet de loi 66, pour aider la relance économique.

Les procédures d'expropriation seraient ainsi allégées, si le projet de loi est adoptée tel quel.

Il faut savoir que dans le moment, les débits quotidiens de l’autoroute 30 entre les autoroutes 10 et 20 varient entre 47 000 et 81 000 véhicules. C'est sans compter la circulation de camions et de marchandises à prévoir en vue des travaux au Terminal de Contrecoeur.

Le gouvernement veut aussi favoriser le transport collectif, dans la foulée du déploiement du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud

Quant à l'échéancier, l’étude d’opportunité se conclura au cours des prochaines semaines et les travaux de réaménagement débuteraient dès 2022.

La présidente du Conseil du Trésor Sonia Lebel explique que cet aménagement se fera en partenariat avec le ministère de l'Environnement et pas à n'importe quel prix.

«Avec le projet de loi 66, s'il est adopté rapidement, nous pourrons gagner jusqu'à 3 ans pour ce projet. La 30, c'est majeur pour les citoyens mais aussi pour le transport de marchandises. Pour d'autres projets touchant, il y a déjà eu des évaluations environnementales, nous connaissons les impacts mais le ministère de l'Environnement sera là, pas à pas, tout au long du projet. Nous souhaitons démontrer qu'il est possible de réaliser le projet avec la collaboration de tous les intervenants» Sonia Lebel, présidente Conseil du Trésor

Le ministre des Transports y voit un pas majeur dans la bonne direction pour éviter la congestion et l'auto en solo sur la Rive-Sud.

«Ca se fera sur une distance d'environ 20 kilomètres en Est et Ouest. Nous savons que le flot moyen de voitures peut aller jusqu'à 80 000 voitures. Avec le camionnage, nous avons un flot qui est plus important de 15% par rapport aux autres routes du Québec. L’autoroute 30 a un rôle crucial pour les résidents de la Rive-Sud et pour l’économie de la grande région métropolitaine et nous voulons améliorer concrètement la fluidité.» Francois Bonnardel, ministre des Transports

Une nouvelle attendue des élus de la Rive-Sud

Les mairesses de Longueuil, Brossard et de Sainte-Julie ont bien hâte de voir le projet se concrétiser.

La mairesse de Sainte-Julie et présidente de l'Union des municipalités du Québec Suzanne Roy a maintes fois rappelé que la congestion routière est un obstacle au développement économique de la région et que les automobilistes perdent du temps chaque jour dans les embouteillages.