Québec octroie 55 millions pour l'expansion du port à Contrecœur

Québec octroie 55 millions de dollars à l'Administration portuaire de Montréal pour la construction d'un nouveau terminal de conteneurs à Contrecœur, en Montérégie.

Ce montant soutiendra la moitié des investissements de 111 M$ nécessaires au démarrage et aux travaux préparatoires du projet d'expansion sur la Rive-Sud, dans les cartons depuis 1988.

Le Port de Montréal investit la balance, soit 56 millions de dollars. Il y aura à terme un terminal sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent.

Les travaux préliminaires pourraient débuter dès l'automne. Le nouveau président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal s'est réjouit de cette annonce importante en début de mandat en conférence de presse ce matin.

« Cette contribution consolide le projet et nous permettra concrètement d'effectuer différents travaux, dont des travaux de nivellement, de préparer les accès aux sites et d'aménager une barrière visuelle et sonore. Ce soutien demeure évidemment conditionnel à l'obtention des autorisations requises. »

- Martin Imbleau, PDG du Port de Montréal