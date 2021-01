Reconfinement: des villes montérégiennes adaptent l'offre de loisirs

Avec l'annonce de couvre-feu en vigueur dès demain à 20h et le reconfinement, les villes de la Montérégie doivent adapter leur offre de loisirs et faire certains rappels concernant les activités qui doivent se tenir en bulle familiale. De nouvelles consignes sont aussi données pour éviter les attroupements et surtout, éviter des amendes inutiles pendant le couvre-feu de 20 heures le soir à 5 heures.

Il faut savoir qu'à partir du 9 janvier, toutes les activités sportives intérieures dans des infrastructures municipales ou autres seront interdites jusqu'à nouvel ordre, que l'on parle de piscine ou autres sports et loisirs. Il faut donc éviter de se prendre dans les hôtels de ville et privilégier le paiement en ligne.

Le ski dans nos stations régionales est toléré, notamment à Ski-Saint-Bruno mais ca ne doit jamais être en groupe ou en dehors de la cellule familiale.

Quelques villes assurent qu'une gestion de l'achalandage sera faite pour contrôler le nombre d'adeptes et la capacité d'accueil des sites doit être clairement inscrite sur le site.

À Saint-Hyacinthe, le maire Claude Corbeil invite les citoyens à faire de l'activité physique sur les différents sites mais à l'intérieur de la bulle familiale. Les rassemblements sont aussi à proscrire et l'on s'assurera du respect des nouvelles consignes.

Les activités de plein air comme la glissade, le patinage, la marche, le ski de fond et la raquette sont autorisées en bulle familiale seulement.

Le Parc Les Salines, très populaire chez les Maskoutains, est ouvert de 7h à 19h avec une capacité réduite de stationnement alors que le chalet est fermé

Les patinoires extérieures sont ouvertes tous les jours jusqu’à 19 h. La pratique du hockey est interdite. Le patin libre doit se limiter à la bulle familiale et il faut un masque.

Chaque patinoire a une capacité d’accueil limitée et les vestiaires demeurent fermés.

Les parcours actifs urbains demeurent accessibles tout en respectant le couvre-feu. Il faut évidemment éviter les parcs et endroits publics.

À Saint-Lambert, les services ne seront pas offerts en présentiel à l'hôtel de ville mais bien au 450-672-4444 tandis qu'à Saint-Basile-le-Grand, à compter du 9 janvier, l’aréna Jean-Rougeau suspendra toutes ses activités, et ce, jusqu’au 8 février.

À Sainte-Julie, la surveillance sera accrue à la pente à glisser et des aménagements physiques ont été ajoutés pour faciliter la distanciation alors qu'un maximum de 150 personnes est permis sur le site

Seules les glissades en bulles familiales sont permises et le port du couvre-visage en tissu ou de type cache-cou est obligatoire pour tous les usagers de 10 ans et plus. Des consignes très similaires s'appliquent à d'autres villes de la région

Les patinoires seront ouvertes et un maximum de 25 personnes mais les lumières s’éteindront à 19 h 30

Une nouvelle piste de ski de fond accueillera les fondeurs au parc Edmour-J.-Harvey.

De nouvelles consignes à Saint-Jean-sur-Richelieu

À Saint-Jean-sur-Richelieu, les organismes communautaires johannais suspendent la collecte des dons de vêtements et autres articles déposés dans les boîtes de dons ou à leurs locaux.

C'est en raison de la transmission élevée de COVID-19.

Il est recommandé de garder vos articles à la maison pour les donner lorsque la situation sera revenue à la normale et que la Ville l'autorisera.

Du côté des loisirs, la butte à glisser du pavillon Mille-Roches sera rouverte demain mais il faut prévoir d’apporter son traîneau et le chalet sera fermé.

Pour les patinoires, la capacité de chaque site est restreinte à 25 patineurs.

Dès demain, les arénas, le Colisée Isabelle-Brasseur, de même que la piscine du Complexe Claude-Raymond seront aussi fermés à la population, sauf pour les jeunes des programmes particuliers en contexte scolaire.

La Ville maintient l’horaire du transport en commun, afin de desservir les travailleurs des services essentiels.

Finalement, es citoyens auront encore accès aux séances du conseil municipal, puisqu’elles se poursuivront en mode virtuel, selon le calendrier prévu pour l’année 2021.

Par ailleurs, les citoyens sont invités à privilégier les paiements en ligne.

33 000 comptes de taxes seront envoyés au citoyens de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'ici le 11 janvier

La date d’échéance du premier versement a été fixée au 11 février 2021.

Rappelons que pour 2021, le conseil municipal a décrété un gel de la taxe foncière sur les immeubles résidentiels et non résidentiels afin d’aider les ménages et entreprises.