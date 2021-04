RECYCLAGE: La collecte pourrait redevenir hebdomadaire

La collecte du recyclage devrait de nouveau se faire chaque semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le conseil a voté mardi soir une motion pour demander des changements à la MRC à la suite de nombreuses plaintes.

Le ramassage était aux deux semaines depuis mars, mais comme les bacs débordaient, le conseiller Justin Bessette a suggéré un moratoire d'un an pour faciliter la transition. Selon lui, les citoyens ont eu beaucoup de difficulté à s'adapter.

«Les moyens de communication ont été déficients [...] On a eu beaucoup de demandes, les gens veulent recycler. Avec la pandémie, les gens se font livrer plus de choses, plus de boîtes, on vit plus à la maison aussi.»

Justin Bessette, conseiller district 2