REM 2.0: un prolongement vers Longueuil bientôt annoncé?

Le premier ministre du Québec François Legault pourrait bientôt annoncer bientôt un prolongement du REM vers Longueuil. La Caisse de dépôt est intéressée à ériger une nouvelle antenne qui longerait le boulevard Taschereau en passant par le métro (axe est-ouest), avec une partie au sol et une autre dans les airs.

Le sujet risque donc d'être un enjeu de premier plan pour l'élection partielle dans Marie-Victorin.

Selon la mairesse Catherine Fournier, l'expansion du REM passe par un développement au sol, notamment dans Le Vieux-Longueuil pour ne pas «défigurer» le secteur.

Elle dit être en faveur de développer d'un REM qui transite par le boulevard Taschereau, mais dans une perspective de verdissement et d'intégration harmonieuse.

La Caisse aurait d'ailleurs mandaté un comité à Longueuil pour l'esthétique et l'intégration dans le paysage.

Les discussions se poursuivent à cet égard et la Caisse aurait signifié au premier ministre qu'un axe «est-ouest» serait rentable.

Quant à une expansion vers Châteauguay, le gouvernement priorise pour l'instant le secteur de Longueuil et ne peut s'avancer puisque des discussions sont en cours avec les maires impliqués.

M. Legault n'a donc pas voulu trop s'avancer vers un prolongement vers Boucherville, alors que le maire est réfractaire pour plusieurs raisons.

«C'était important que Francois Bonnardel rencontre la mairesse de Longueuil. Les discussions se poursuivent et vont bien. Par la suite, nous allons discuter avec les maires des autres municipalités de l'axe est-ouest. Par contre, ce que l'on veut, c'est un projet où l'on vient mettre ensemble le projet sur Taschereau avec le projet se poursuive à l'est et l'ouest de Longueuil. Nous sommes à l'étape de raffiner le projet avec les maires»

Francois Legault, premier ministre du Québec.