REM à Saint-Jean: le maire plaide pour un lien ferroviaire vers la 30

Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu Alain Laplante a pu discuter hier avec le ministre des Transports Francois Bonnardel de la décision de la Caisse de dépôt et de placement de ne pas prolonger le Réseau Express Métropolitain dans l'axe de la 10 et de la 35. Il lui a soumis quelques propositions et espère de l'ouverture du gouvernement, pour qu'il trouve une solution à la décongestion.

D'entrée de jeu, M. Laplante explique qu'il attend d'autre documentation plus précise et chiffres du gouvernement concernant cette décision économique de ne pas aller de l'avant mais il sort tout de même satisfait de la rencontre, qui impliquait aussi des élus de Chambly et Carignan.

S'il semble assez clair que le Réseau Express Métropolitain n'ira pas vers Saint-Jean-sur-Richelieu pour des questions de coûts de construction, le maire explique qu'il a pu exposer des points bien précis portant sur la mobilité durable et surtout, pour décongestionner la 10 et la 35 notamment.

M. Bonnardel lui a dit que le gouvernement qu'il réaménagera, à moyen terme, les bretelles de l'autoroute 30 et 35 en plus d'ajouter des voies réservées au transport collectif sur la 10.

M. Laplante a toutefois formulé une demande au ministre Francois Bonnardel.

«Nous n'avons pas tous les calculs et hypothèses de travail concernant le REM. M. Bonnardel a expliqué que le gouvernement projette, d'ici 2024 à 2026, d'élargir l'autoroute pour qu'il y ait des voies réservées pour le transport collectif. Le gouvernement nous assure qu'il veut réaménager des bretelles d'accès pour accéder à l'autoroute 30 et 35 pour la fluidité du transport. Le point que j'ai soulevé est de permettre aux citoyens de laisser «l'auto solo» en améliorant le lien ferroviaire entre Saint-Jean et Brossard pour se rendre aux stations du REM. Le but est d'offrir un lien intéressant, écologique tout en ayant accès au transport collectif pour se rendre à Montréal» Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

Pour le reste, il semble que le gouvernement ne fera pas marche arrière sur la venue du REM à Saint-Jean-sur-Richelieu, selon ce que qu'avance Alain Laplante

«Pour l'instant, il ne semble pas y avoir d'ouverture pour le prolongement en raison du nombre d'usagers projetés et de la hauteur de l'investissement pour prolonger. Par contre, il faut qu'un mode de transport écologique et efficace amène les gens vers l'autoroute 30 s'il souhaite favoriser la mobilité durable et ca passe par un lien ferroviaire plus efficace» Alain Laplante maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

En Montérégie, rappelons que la Caisse de dépôt et de placement étudie 2 trajets pour potentiellement prolonger le REM vers Boucherville et Chateauguay mais il faudra quelques mois pour savoir si le gouvernement va de l'avant ou non, dans l'axes des autoroutes 20 et 30.

Réseau Express Métropolitain