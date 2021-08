REM: Les futurs usagers pourront visiter une voiture au Dix30

Les travaux du REM avancent à vitesse Grand V depuis trois ans. Une quarantaine de chantiers sont en branle de façon simultanée le long du tracé de 67 km, dont 18,2 km aériens.

Les futurs usagers pourront déjà découvrir une des voitures du train léger électrique qui vient d'arriver au Quartier Dix30. Dès jeudi 19h, et pour tout le week-end, il sera possible de l'explorer gratuitement en primeur à la Place Extasia, un an avant la mise en service.

Les visiteurs seront à même de constater qu'elles sont très lumineuses, climatisées l'été et chauffées l'hiver, accessibles universellement, en plus d'avoir un service Wi-Fi gratuit. On pourra même s'asseoir à l'avant et regarder par les larges fenêtres puisque le REM est entièrement automatisé, donc sans chauffeur.

L'événement sera clôturé dimanche par la présentation d'une conférence sur les coulisses du REM, notamment sur les tests réalisés durant l'hiver afin de s'assurer qu'il peut résister à toutes les intempéries.



Le réseau de 26 stations en comptera 5 en Montérégie, dont trois à Brossard, le long de l'autoroute 10. Le paysage de la ville a d'ailleurs changé puisqu'on y retrouve aussi le centre d'entretien et de contrôle.

Afin de faciliter l'arrimage avec les autres moyens de transport, deux stationnements incitatifs totalisant 3000 places et deux terminus d'autobus ont été construits.

Les rails sont à être installés sur le pont Samuel-De Champlain afin que les trains puissent commencer à circuler dès le début de l'an prochain. Pour l'instant, l'échéancier est maintenu pour que les premiers passagers puissent se rendre de la Rive-Sud au centre-ville de Montréal dès l'été prochain.