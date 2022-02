Repli important des ventes de propriétés en Montérégie en janvier

Comme le prévoyait plusieurs experts, les ventes de maisons ont connu un recul marqué en janvier au Québec et les maisons sont de plus dispendieuses. Il faut dire que sur la Rive-Sud, les deux dernières années ont été marquées par une explosion des transactions et des prix payés.

Selon Royal Lepage, sur la Rive-Sud, le prix moyen a varié de 22% au dernier trimestre de l'année: il faut payer en moyenne 547 600$ pour une maison unifamiliale.

Voilà qu'en début d'année, le marché s'essouffle: selon l'Association des courtiers professionnels du Québec, Vaudreuil-Soulanges a connu une baisse marquée des ventes de 40% et de 24% à Saint-Jean-sur-Richelieu (toutes propriétés confondues).

Au net, pour l'ensemble de la Rive-Sud la baisse est de 30%.

À l'échelle de la région de Montréal, le repli des ventes a été de 32 % pour les propriétés unifamiliales, 23 % pour les petits immeubles à revenus.

Selon l'APCIQ, ca risque donc d'être une année à l'avantage des vendeurs avec des prix payés plus importants.

«La surchauffe du marché persiste, mais demeure sous contrôle avec un niveau de surenchères qui ne touche, bon an, mal an, qu’une transaction sur trois avec des écarts entre le prix affiché et le prix vendu souvent inférieur à 10 %. Ainsi, la progression des prix reste forte, mais contenue » Charles Brant, directeur de l'analyse du marché à l'APCIQ

APCIQ: Données sur les ventes de propriétés à Saint-Jean-sur-Richelieu, janvier 2022